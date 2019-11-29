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Безотходный синтез биомассы: кишечную палочку посадили на диету из углекислого газа

Безотходный синтез биомассы: кишечную палочку посадили на диету из углекислого газа
03:59 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Кишечную палочку научили производить биомассу из углекислого газа.

Исследователи из Института Вейцмана получили штамм кишечной палочки (Escherichia coli), способный к автотрофному питанию. Другими словами, он способен преобразовывать углекислый газ в органические вещества в ходе реакций цикла Кальвина. Новый штамм, вероятно, позволит в промышленных масштабах синтезировать нужные человеку вещества без отходов в виде углекислого газа, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.

E. coli — тип бактерий, распространенных в кишечнике человека и животных, образующий часть нормальной кишечной флоры. Существует ряд различных типов кишечной палочки, и, хотя большинство из них безвредны, некоторые могут вызывать серьезные пищевые отравления или инфекции, в том числе в мочевыводящих путях или в кровотоке.

Сейчас с помощью биотехнологий бактерии в промышленном масштабе производят гормоны (инсулин, соматотропин), аминокислоты и другие вещества. За их изготовления отвечают гетеротрофы — это бактерии, которым для производства органических веществ требуются другие органические вещества, а побочным результатом их работы является углекислый газ.

Бактерии тоже страдают: найдена еще одна опасность бедности

Автотрофы, напротив, способны производить органические вещества из неорганических — например, из того же углекислого газа. Такой штамм создали ученые — при этом полученные ими бактерии смогли использовать для производства нужных органических веществ исключительно CO2 без дополнительных примесей.

Ученые пока не уверены, что новый штамм бактерий удастся использовать в промышленном фармпроизводстве — для этого потребуются дополнительные исследования.

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Бактерии, Биология, Кишечная палочка.
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