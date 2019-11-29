Почему разрушился лунный зонд "Викрам": ответ найден

Новости науки:Резкое торможение на втором этапе посадки стало причиной аварии первого индийского лунного зонда "Викрам".

7 сентября посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны. Если бы операция прошла успешно, Индия стала бы четвертой страной, посадившей на Луну неповрежденный космический корабль.

О причинах аварии лунного зонда говорится в заявлении Индийской организации космических исследований (ISRO).

«Викрам» должен был приземлиться на плато между кратерами «Симпелий» и «Манцини». Если бы ему удалось это сделать, Индия стала бы первой страной, которая приземлилась на Южном полюсе Луны. Регион вблизи Южного полюса представляет большой экономический и научный интерес. Снимки предыдущих миссий, включая индийскую миссию «Чандраян-1», позволяют предположить, что в затененных кратерах можно найти лед.

ISRO в своем заявлении отмечает, что посадка происходила штатно до второй фазы снижения, когда модуль снизился до высоты в 7,4 км, а скорость убавилась с 1583 до 146 м/с.

Ученые отмечают, что лунная миссия «Чандраян-2» продолжает успешно работать и собирать полезную информацию о Луне.