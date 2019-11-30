Альтернатива коллагену: ученые хотят использовать для печати тканей белок шелкопряда

Новости науки:Исследовательские группы проводят испытания "чернил" из протеинов шелка для печати тканей, имплантатов и, возможно, даже органов.

Этот процесс является менее дорогостоящей альтернативой традиционной трехмерной печати с использованием коллагена — белка, который обычно используется учеными.

Для решения этой задачи исследователи из штата Ассам в Индии хотят использовать продукт, который производят некоторые виды шелкопряда — комбинации белков, полученных из местных видов Antheraea Assamensis и Samia ricini и Bombyx mori. Ученые вплетали их в другие структуры — от кровеносных сосудов до печеночных долей; в статье, опубликованной в сентябре в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, они описали производство хряща уха с использованием этих материалов.

По словам ученых, эти насекомые идеально подходят для изготовления «биологического клея», поскольку их продукт можно комбинировать для создания прочных и упругих структур, что важно для костных тканей.

Исследователи обычно используют химические вещества для склеивания полимерных цепочек, что помогает поддерживать трехмерную структуру. Однако в этом случае исследовательская группа обнаружила, что смесь шелка и желатина может выполнить ту же функцию. Кроме того, у дикого шелка есть пятна, к которым клетки можно прикрепить естественным образом.

Индийские ученые уже создали прототипы структур, включая кости и мягкие ткани, таких как сердце и печень. Следующим этапом будет реконструкция коленного мениска человека и сложной ткани на концах костей.