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Ученые предложили теорию о том, как Марс потерял всю воду

Ученые предложили теорию о том, как Марс потерял всю воду
22:22 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Вода могла покинуть поверхность Красной планеты в результате весьма интересного и необычного климатического явления, которое наблюдается и сегодня.

Согласно новому исследованию, гигантские столбы пыли во время бурь на Марсе могут достигать высоты 80 км и действовать как космические лифты, выбрасывая в космос все, что находится на поверхности планеты. Это явление может объяснять то, как именно вода покинула Красную планету в далеком прошлом.

На Земле шторм или буря, как правило, сосредотачиваются в каком-то одном районе, но на Марсе все немного иначе. Примерно раз в десятилетие всю его поверхность окутывает глобальная буря, которая длится в течение нескольких недель. Например, такой шторм наблюдался в 2018 году, когда Марс покрылся желтоватой дымкой.

В двух новых исследовательских работах (здесь опубликована одна, а тут — вторая), главным автором которых является Николас Хивенс из Университета Хэмптона и Института космических наук, рассматривается странное метеорологическое явление, которое происходит во время этих глобальных марсианских бурь. Речь идет о гигантских столбах пыли, поднимающихся в верхние слои атмосферы, некоторые из которых достигают высоты около 80 км. Новые статьи позволяют понять природу этих загадочных пылевых столбов, а также предположить, что именно они виновны в том, что на Марсе исчезла вода.

Хивенс и его коллеги изучили пару пылевых столбов, один 2007 года, а другой 2018 года, использовав данные, полученные с марсианского орбитального спутника НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Этот аппарат оснащен уникальным прибором — термозондом Mars Climate Sounder, который может «видеть» сквозь толстые слои пыли. Ученые также изучили снимки пылевых столбов, сделанные с помощью другого инструмента этого спутника Красной планеты — Mars Color Imager (MARCI).

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Как показало исследование, пылевые столбы гораздо плотнее, чем обычные пылевые облака, которые присутствуют в атмосфере Марса. Кроме того, они поднимаются гораздо выше пылевых облаков. Эти гигантские колонны могут возникать не только во время бури, но больше всего их образуется именно во время глобального шторма.

Эти пылевые столбы имеют основание диаметром до 90 км, расширяясь кверху до 600 км, и разбрасывают поднимаемую с поверхности планеты пыль на территории диаметром более 4000 км. В 2018 году глобальная буря, в ходе которой образовывались такие столбы, длилась почти четыре недели.

Вместе с пылью с поверхности планеты забирается и влага. Пылевые столбы, как космический лифт, поднимают ее в те слои атмосферы, где под воздействием солнечной радиации молекулы воды распадаются и уносятся в космос. Весьма вероятно, что именно так Марс и потерял всю свою воду.

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Вода, Исследование, Космос, Марс, Теория, Предположение.
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