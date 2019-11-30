Сердце, работающее в разных режимах: ученые "нащупали" пульс у синего кита

Новости науки:Биологи измерили пульс у синего кита, и он оказался необычным.

Биологи из США впервые сумели с использованием специального датчика, закрепленного на теле синего кита, посчитать пульс этого внушительного млекопитающего.

Синий кит — рекордсмен по размерам на нашей планете. Масса его сердца составляет примерно тонну. Раньше ученые полагали, что оно делает от пяти до двадцати сокращений в минуту. Наконец специалистам из Университета Стэнфорда удалось проверить эту гипотезу.

Эксперимент был проведен в акватории залива Монтерей (Калифорния). Датчик был зафиксирован рядом с левым плавником кита. Он передавал информацию о частоте сокращений сердечной мышцы гигантского животного в продолжение дня.

По словам одного из инициаторов исследования Дж. Голдбогена, когда-то он с коллегами опробовал подобный метод в Антарктиде на императорских пингвинах.

Оказалось, что китовое сердце способно функционировать в различных режимах. Когда млекопитающее уходит на глубину, пульс становится реже и составляет 4—8 ударов в минуту, а порой и 2 удара. Во время трапезы на глубинах пульс немного учащается, но затем вновь возвращается к прежнему ритму. А вот при подъеме к поверхности для вдоха частота может подскочить до тридцати семи сокращений.

Ученые собираются продолжать изыскания, расширив технический арсенал новыми измерительными приборами, а также изучить и иных китообразных.