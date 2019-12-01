"Психологическая ломка": четверть современных подростков зависимы от смартфонов

Новости науки:Ученые подчеркнули, что зависимость может вызвать панику и тревожность, а также вредит другим полезным занятиям.

Почти четверть современных молодых людей настолько зависимы от своих смартфонов, у них появляются симптомы "психологической ломки", когда нет постоянного доступа к гаджету.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Королевского Лондонского колледжа, сообщает BBC.

"Почти четверть молодых людей настолько неразлучны со своими смартфонами, что это становится похожим на зависимость", - говорится в исследовании.

Британские ученые проанализировали данные 41 исследования, в которых в общей сложности приняли участие 42 тыс. подростков.

Согласно результатам, 23% респондентов не могут контролировать время, проведенное перед экраном телефона, и испытывают беспокойство, если гаджета нет рядом.

Исследователи отмечают, что такое привыкание приводит к тому, что дети становятся раздражительными и начинают паниковать, если у них нет доступа к смартфону.

Исследователи предупреждают, что такая зависимость может иметь серьезные последствия для психического здоровья молодого человека.