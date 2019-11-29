Цифровая эпоха: может ли интернет повлиять на работу человеческого мозга?

Новости науки:Интернет влияет не только на мир вокруг, но и на саму работу человеческого мозга.

Сегодня ни для кого не секрет, что интернет изменил не только наше общество, но и в какой-то мере каждого из нас. Согласно результатам недавно опубликованного исследования в журнале World Psychiatry, время, проводимое в интернете, уменьшает способность сосредотачиваться на одной задаче за раз. Это означает, что мы больше не храним факты в памяти. Выходит, не только наша жизнь навсегда изменилась благодаря доступу к бесконечному количеству информации, но и способ работы мозга. В ходе исследования ученые из Великобритании, США и Австралии пришли к ряду удивительных выводов. Так, влияние всемирной паутины на мозг отмечено в трех областях: внимание, память и социальное взаимодействие.

Как сообщил один из авторов исследования профессор Джером Саррис изданию Medical News Today, онлайн-мир может иметь далеко идущие последствия. Однако прежде чем углубляться в ряд изменений, произошедших с появлением интернета, следует не забывать о том, что интернет "неизбежен, повсеместен и является весьма функциональным аспектом современной жизни". Результаты исследования выявили что люди, которые регулярно выполняют большое и разнообразное количество задач в интернете, попутно проверяя профили социальных сетей или обновляя стриминговые сервисы изо всех сил пытаются сосредоточиться на одной задаче.

По мнению исследователей, бомбардировка стимулов через интернет и возникающее в результате разделенное внимание представляет собой ряд проблем. Авторы работы не исключают, что постепенно меняя как структуру, так и функционирование мозга, интернет потенциально способен изменить нашу социальную структуру. Так, постоянное времяпрепровождение в интернете со смартфонов и ноутбуков означает, что многие из нас разработали "проверочные" способы поведения — когда пользователь регулярно смотрит на свой телефон, но только в течение коротких периодов времени. Такой неограниченный поток запросов и уведомлений из интернета побуждает нас к постоянному разделению внимания, что, в свою очередь, может снизить нашу способность поддерживать концентрацию на одиночных задачах.

Другим аспектом, рассматриваемым в исследовании, является память и наша зависимость от интернета в качестве источника для получения информации. Люди все реже запоминают информацию и более зависимы от интернета, однако исследователи высказали предположение о том, что это может помочь "высвободить" интеллектуальную силу, которая может быть использована для более амбициозных начинаний, чем это было возможно. Наконец, в работе рассмотрены различия между онлайн и оффлайн социальным взаимодействием: хотя благодаря таким социальным сетям как Facebook, Twitter и Instagram люди взаимодействуют с большим количеством пользователей, количество друзей в реальной жизни у каждого из нас практически не изменилось.

Таким образом, с появлением интернета изменились мы сами и то, как мы общаемся с другими людьми. В этом новом мире, который не предсказали научные фантасты, одним из важнейших навыков является способность проверять информацию и мыслить критически. Возможно, нам также стоит тренировать свою память и запоминать по-настоящему важную и ценную информацию, а не искать ее в поисковиках.