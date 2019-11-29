Забыть все: алкоголизм предложили лечить "перезаписыванием" воспоминаний

Новости науки:Ученые "перезаписали воспоминания" для того, чтобы вылечить алкоголизм.

В области избавления людей от алкогольной зависимости существует немало методов: от эффективных медикаментозных препаратов до психологической коррекции. Однако дальше всех, судя по всему, пошли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Их изыскание показало, что специально рассчитанная доза вещества под названием кетамин может воздействовать на сознание, фактически "перезаписывая" ряд воспоминаний, связанных с алкогольным поведением. А это тем самым будет способствовать снижению потребления алкоголя.

Для начала давайте разберемся с самим лекарством. А именно, с кетамином. Кетамин был первоначально разработан как препарат для анестезии еще в середине 20-го века, но его мощное воздействие на нервную систему сделало его непригодным для широкого применения в медицинской практике. Однако в последнее время препарат переживает "возрождение" после того, как у него были обнаружены свойства антидепрессанта.

Новое исследование предполагает, что препарат может потенциально нарушать кодирование воспоминаний о вознаграждении после употребления алкоголя. Дело в том, что в мозгу выстраивается четкая система ассоциаций, которая, грубо говоря и "вознаграждает" нас эндорфинами и другими веществами после употребления алкоголя.

"В основе того, почему люди становятся зависимыми от наркотиков или алкоголя, лежит система "обучения". — поясняет Рави Дас, ведущий автор нового исследования, - По сути, алкоголь захватывает встроенную систему обучения вознаграждения мозга так, что вы в конечном итоге испытываете непреодолимое желание принять его. К сожалению, как только эти связи о вознаграждении установлены, очень трудно их разрушить. Или, попросту говоря, "забыть". Но это жизненно важно для предотвращения рецидива".

Основываясь на теоретической эффективности кетамина при лечении алкоголизма, новое исследование предположило, что препарат обладает способностью "переписывать" воспоминания о вознаграждении, если он вводится в тот момент, когда мозг восстанавливает эти воспоминания. Для экспериментальной проверки этой гипотезы исследователи набрали 90 человек, злоупотребляющих алкоголем, но не имеющих диагноза "алкоголизм".

Чтобы активировать память, исследователи дали испытуемым выпить стакан пива. Но перед тем, как им разрешили выпить пиво, людям демонстрировали связанные с выпивкой изображения и просили оценить ожидаемое удовольствие от употребления напитка. Однако прежде, чем испытуемые успевали выпить, пиво у них отбирали. По задумке ученых, это должно было активировать воспоминания о вознаграждении и нарушить ассоциацию между наградой и выпивкой.

Все 90 человек при этом были случайным образом разделены на три группы: одна группа получала дозу кетамина сразу после активации воспоминаний, другая группа получала плацебо, а третья группа тоже получала кетамин, но без предварительной активации памяти.

Результаты показали, что группа, получавшая кетамин после активации памяти, сообщила о значительном снижении количества выпитого алкоголя в последующую неделю. Более того, результаты снижения потребления алкоголя наблюдались и на протяжении 9 месяцев наблюдения. Интересно, что группа, получавшая кетамин без активации памяти, тоже сообщила о снижении количества выпитого, но их показатели были не такими впечатляющими, как у людей из первой группы.

Это первая демонстрация очень простого, но доступного подхода, поэтому мы надеемся, что изучая свойства кетамина, мы сможем значительно продвинуться в вопросах борьбы с алкоголизмом. По сути нам удалось "переписать" память участников эксперимента. А именно тот момент, который связан с приятными воспоминаниями, сделав их "не такими приятными". Это и позволяет уменьшить тягу к алкоголю.

Исследователи предупреждают, что данная работа представляет собой всего лишь доказательство концепции, а не строгие клинические испытания. Полноценные испытания еще предстоит провести в будущем. Но предварительные данные могут говорить о том, что вполне возможно, что ученые смогут разработать новую технологию.