Не тут-то было: научные причины, почему пить пиво полезно, а не вредно

Люди, которые пьют пиво в умеренных количествах, на 41% реже страдают от камней в почках. К таким выводам пришли американские исследователи, которые рассказали о своей работе в журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Пиво укрепляет кости.

Пиво помогает сохранять плотность костей и эластичность суставов за счет содержания в нем кремния в легко усвояемой форме. Кто бы мог подумать, что бокальчик пива после обеда может помочь в создании более плотной костной ткани. Так, во всяком случае, утверждают в авторитетном научном журнале Journal of the Science of Food and Agriculture.