Не тут-то было: научные причины, почему пить пиво полезно, а не вредно

1 Пиво продлевает жизнь. Исследователи из компании Virginia Tech обнаружили, что люди, которые регулярно пьют пиво в умеренных количествах, на 19% снижают риск умереть преждевременной смертью. Кроме того, пиво способствует омоложению клеток кровеносных сосудов за счет ускорения определенных обменных процессов в организме, а также оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие и способствует торможению роста и размножения бактерий.

2 Пиво помогает похудеть. В обществе широко распространен стереотип о том, что от пива толстеют. Но новая книга Тима Спектора, профессора Лондонского королевского колледжа, утверждает обратное. В ней говорится, что светлое пиво — хороший источник питательных веществ для полезных кишечных бактерий, которые делают работу пищеварительной системы более эффективной. Кроме того, пиво способствует активизации выделения желудочного сока, стимулирует пищеварительную систему.

3 Пиво помогает бороться с раком. В этом алкогольном напитке содержатся ингредиенты, которые помогают человеческому телу бороться с раком. К такому выводу пришли ученые-медики из японского Национального института радиологии. В хмеле, в частности, найден ксантохумол — флавонид, который ингибирует канцерогенные ферменты.

4 Пиво помогает мозгу нормально работать. Исследование, опубликованное в медицинском журнале Новой Англии, обнаружило, что женщины, которые выпивают один бокал пива в день, реже страдают от когнитивных проблем, вызванных старением.

5 Пиво на самом деле не дарит «пивной» живот. Исследование, проведенное фондом UCL, ставило своей целью доказать наличие связи между количеством выпиваемого человеком пива и тем, как быстро у него округляется живот. Ни одного научного доказательства этому так и не нашли. «Люди верят, что любители пива в среднем чаще страдают от ожирения, чем остальные. Но это не так. Если связь между пивом и ожирением и существует, то она незначительна», — заключили исследователи.

6 Пиво может избавить вас от камней в почках. Люди, которые пьют пиво в умеренных количествах, на 41% реже страдают от камней в почках. К таким выводам пришли американские исследователи, которые рассказали о своей работе в журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

7 В пиве меньше калорий, чем в обезжиренном молоке или апельсиновом соке. По содержанию калия, магния, фосфора, железа, меди, цинка пиво не отличается от апельсинового сока — стакан которого, выпитый за завтраком, является символом здорового образа жизни. Но при этом в пенном напитке меньше калорий. Недавно компания Guinness опубликовала статистические данные, которые убедительно доказывают, что даже в «тяжелых», темных сортах ее пива содержится меньше калорий, чем в любом сладком напитке или даже в обезжиренном молоке.

8 Пивной хмель защищает от болезни Альцгеймера. Хотя пиво не может защитить от вас от неприятного состояния, когда невозможно вспомнить, что произошло прошлой ночью, в целом для памяти оно скорее полезно, чем вредно. Ксантохумол, одно из соединений хмеля, согласно последним исследованиям ученых, защищает мозг от возрастных дегенеративных изменений вроде заболеваний Альцгеймера и Паркинсона.

9 В пиве полно витаминов. «Если вы внимательно проанализируете химический состав хорошего пива, то будете поражены количеством витаминов, которые в нем содержатся», — утверждает Штефан Домениг, директор Центра здравоохранения Майра в Австрии. К примеру, в пиве много витаминов В1 и В2, и они там присутствуют в той форме, которая хорошо усваивается. Один литр этого напитка обеспечит 40–60% суточной потребности в тиамине (В1) и рибофлавине (В2). Пиво богато аскорбиновой кислотой. Литр пива даст вам 70% суточной дозы витамина С. А для удовлетворения суточной потребности в никотиновой и фолиевой кислотах достаточно выпить всего полстакана.