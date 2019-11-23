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Не тут-то было: научные причины, почему пить пиво полезно, а не вредно

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Не тут-то было: научные причины, почему пить пиво полезно, а не вредно
13:16 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:"Пейте пиво пенное - будет жизнь отменная!" Оказывается, в этом утверждении есть немалая доля истины.

  • 1

    Пиво продлевает жизнь.

    Исследователи из компании Virginia Tech обнаружили, что люди, которые регулярно пьют пиво в умеренных количествах, на 19% снижают риск умереть преждевременной смертью. Кроме того, пиво способствует омоложению клеток кровеносных сосудов за счет ускорения определенных обменных процессов в организме, а также оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие и способствует торможению роста и размножения бактерий.

  • 2

    Пиво помогает похудеть.

    В обществе широко распространен стереотип о том, что от пива толстеют. Но новая книга Тима Спектора, профессора Лондонского королевского колледжа, утверждает обратное. В ней говорится, что светлое пиво — хороший источник питательных веществ для полезных кишечных бактерий, которые делают работу пищеварительной системы более эффективной. Кроме того, пиво способствует активизации выделения желудочного сока, стимулирует пищеварительную систему.

  • 3

    Пиво помогает бороться с раком.

    В этом алкогольном напитке содержатся ингредиенты, которые помогают человеческому телу бороться с раком. К такому выводу пришли ученые-медики из японского Национального института радиологии. В хмеле, в частности, найден ксантохумол — флавонид, который ингибирует канцерогенные ферменты.

  • 4

    Пиво помогает мозгу нормально работать.

    Исследование, опубликованное в медицинском журнале Новой Англии, обнаружило, что женщины, которые выпивают один бокал пива в день, реже страдают от когнитивных проблем, вызванных старением.

  • 5

    Пиво на самом деле не дарит «пивной» живот.

    Исследование, проведенное фондом UCL, ставило своей целью доказать наличие связи между количеством выпиваемого человеком пива и тем, как быстро у него округляется живот. Ни одного научного доказательства этому так и не нашли. «Люди верят, что любители пива в среднем чаще страдают от ожирения, чем остальные. Но это не так. Если связь между пивом и ожирением и существует, то она незначительна», — заключили исследователи.

  • 6

    Пиво может избавить вас от камней в почках.

    Люди, которые пьют пиво в умеренных количествах, на 41% реже страдают от камней в почках. К таким выводам пришли американские исследователи, которые рассказали о своей работе в журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

  • 7

    В пиве меньше калорий, чем в обезжиренном молоке или апельсиновом соке.

    По содержанию калия, магния, фосфора, железа, меди, цинка пиво не отличается от апельсинового сока — стакан которого, выпитый за завтраком, является символом здорового образа жизни. Но при этом в пенном напитке меньше калорий. Недавно компания Guinness опубликовала статистические данные, которые убедительно доказывают, что даже в «тяжелых», темных сортах ее пива содержится меньше калорий, чем в любом сладком напитке или даже в обезжиренном молоке.

  • 8

    Пивной хмель защищает от болезни Альцгеймера.

    Хотя пиво не может защитить от вас от неприятного состояния, когда невозможно вспомнить, что произошло прошлой ночью, в целом для памяти оно скорее полезно, чем вредно. Ксантохумол, одно из соединений хмеля, согласно последним исследованиям ученых, защищает мозг от возрастных дегенеративных изменений вроде заболеваний Альцгеймера и Паркинсона.

  • 9

    В пиве полно витаминов.

    «Если вы внимательно проанализируете химический состав хорошего пива, то будете поражены количеством витаминов, которые в нем содержатся», — утверждает Штефан Домениг, директор Центра здравоохранения Майра в Австрии. К примеру, в пиве много витаминов В1 и В2, и они там присутствуют в той форме, которая хорошо усваивается. Один литр этого напитка обеспечит 40–60% суточной потребности в тиамине (В1) и рибофлавине (В2). Пиво богато аскорбиновой кислотой. Литр пива даст вам 70% суточной дозы витамина С. А для удовлетворения суточной потребности в никотиновой и фолиевой кислотах достаточно выпить всего полстакана.

  • 10

    Пиво укрепляет кости.

    Пиво помогает сохранять плотность костей и эластичность суставов за счет содержания в нем кремния в легко усвояемой форме. Кто бы мог подумать, что бокальчик пива после обеда может помочь в создании более плотной костной ткани. Так, во всяком случае, утверждают в авторитетном научном журнале Journal of the Science of Food and Agriculture.

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