NASA передал на Землю новое фото Юпитера

Новости науки:Полученное изображение получены с уникального ракурса.

Межпланетная станция "Юнона", которая занимается изучением системы Юпитера, передела на Землю новое изображение этой планеты.

Фотография была сделана сразу после сближения с планетой 3 ноября, сообщает NASA.

В момент получения снимка "Юнона" находилась на расстоянии 104,6 тысячи километров от пика облаков Юпитера.

Аппарат снял южное полушарие Юпитера. На фото видны мощные циклоны возле полюса, а также область хаотических облаков, что располагается между оранжевой полосой и полярным регионом.

"Юнона" прибыла на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Она пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.