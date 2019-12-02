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Понедельник, 02.12.2019
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ESA утвердила миссию по исследованию астероида Дидимос

ESA утвердила миссию по исследованию астероида Дидимос
18:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Миссия будет выполняться совместно с НАСА, ее бюджет оценивается в $320 млн.

Европейское космическое агентство (ESA) одобрило миссию по исследованию астероида Дидимос и других объектов пояса астероидов. 

Миссия получила название HERA — в рамках нее в 2024 году космические агентства планируют отправить исследовательский аппарат DART к астероиду Дидимосу. Планируется, что аппарат проведет около двух лет на 770-дневной орбите Дидимоса на расстоянии 10 млн км от Солнца.

Перед DART полетит кубсат LICIACube — он измерит массу Дидимоса и проверит, насколько близко к нему можно подойти без риска столкновения с другими астероидами и их осколками.

На борту основного исследовательского аппарата будут находиться еще два микроспутника — после того, как DART окажется на орбите астероида, кубасты отделятся и приблизятся к Дидимосу. Их целью станет исследование ударного кратера.

HERA, вероятно, займется исследованием орбит астероидов из Главного пояса, которые аппарат пролетит в процессе исследования своей основной цели. В частности, зонд измерит их массу и химический состав.

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Примерный список кандидатов на изучение уже составлен Европейским центром космических операций (ESOC). В список вошли объекты, которые пока имеют только числовое обозначение — названия им будут даны после более тщательного изучения.

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Исследование, НАСА, Космос, Наука, Астероид, ESA, Дидимос.
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