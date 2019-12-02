Свежие целый год: ученым удалось вывести совершенно новый сорт яблок

Новости науки:Ученые вывели сорт яблок, которые остаются свежими целый год при определенных условиях.

Исследователи из Университета Вашингтона создали новый сорт яблок, которые могут не портиться до года при соблюдении определенных условий хранения. Фрукты уже появились на прилавках в США, пишет New Atlas.

Новый сорт получил название Cosmic Crunch («Космический хруст») — создать его удалось в результате скрещивания сортов Enterprise и Honeycrisp. Выведением нового сорта яблок исследователи занимались с 1997 года.

Яблоки имеют плотную текстуру, повышенный уровень кислотности и сахара. Cosmic Crunch могут храниться при температуре около +10 °C до 12 месяцев, в холодильнике — до полугода, а при комнатной температуре — в течение нескольких недель после сбора.

Исследователи отмечают, что яблоки имеют низкую уязвимость к процессам, которые не позволяют обычным яблокам долго храниться. Речь идет об образовании темных пятен, замерзании, сминании при падении, а также чувствительности к высокой концентрации углекислого газа и низкому содержанию кислорода.