Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет
Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет
"Слуги народа" определились с заменой Яременко
"Слуги народа" определились с заменой Яременко
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Обошел Хемсвортов: Джейсон Момоа стал "Человеком года" по версии австралийского GQ
Джейсон Момоа стал "Человеком года"

Ученым удалось воссоздать вулканическую молнию

Ученым удалось воссоздать вулканическую молнию
22:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Ученые из Мюнхенского университета решили изучить принципы образования вулканической молнии — явления, которое зачастую сопровождает извержения вулканов.

Исследователи мало знают о принципах ее образования в природе, поэтому ученые решили провести серию экспериментов для воспроизведения молнии в лаборатории и изучили ее свойства.

Перед началом экспериментов исследователи детально изучили как образовывается вулканическая молния в природе. Им было известно, что ключевую роль в этом играет столкновение частиц золы внутри вулкана, однако детали явления оставались неизвестными. Поэтому исследователи попытались создать вулканические молнии в лаборатории.

В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые сообщили, как их установка может изменить свойства вулканического шлейфа, чтобы выяснить, как изменение температуры или влажности золы может увеличить или уменьшить шансы на образование молний.

Они выяснили, что вулканическая молния имеет тот же принцип образования, что и обычная молния — для этого нужно разделить положительный и отрицательный заряды. Когда такое разделение становится слишком большим, образовывается молния, нейтрализующая разницу зарядов. Однако ученые смогли выяснить, что другие принципы образования молний в вулканах отличаются.

В вулканических молниях большую роль играют столкновения частиц, которые и создают часть электрификации, отметили исследователи. Зола в этом случае создает большее трение, которое приводит к образованию электрических зарядов. Этот эффект, известный как трибоэлектричество, также происходит, когда вы трете воздушный шар о волосы и он может прикрепиться к этой поверхности. Ученые отметили, что по такому же принципу взрывы вулканического мусора способствуют накоплению электрического заряда.

На Филиппинах найден древний супервулкан диаметром 150 км

Для своих экспериментов ученые использовали установку, известную как фрагментарная бомба: камеру с содержанием золы под давлением, которая в определенной точке под высоким давлением сжимается и размножается в стальной накопительный бак. Это высвобождает пепел как расширяющуюся струю, в которой и рождается вулканическая молния. Исследователи надеются, что произведя достаточное количество молний, они смогут выяснить все детали ее образования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Ученые, Наука, Вулкан, Природа, вулканическая молния.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 3 декабря
05 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заявления об &quot;автономии&quot;: посла Венгрии вызвали в МИД
Заявления об "автономии": посла Венгрии вызвали в МИД
Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Евровидение-2020: как выглядит сцена песенного конкурса (Фото)
Евровидение-2020: как выглядит сцена песенного конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь