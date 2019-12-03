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Мы просто их не понимаем: у кошек есть мимика, но люди ее не умеют считывать

Мы просто их не понимаем: у кошек есть мимика, но люди ее не умеют считывать
14:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи отметили, что этому умению можно научиться.

Ученые из Канады провели исследование, которое показало, что кошки используют мимику, с ее помощью они могут выражать свои эмоции, однако часто люди не могут их правильно интерпретировать. 

Ранее та же команда исследователей выяснила, что кошки активно используют невербальное общение для того, чтобы выражать свои эмоции. Они могут использовать для этого полузакрытые или широко открытые глаза, подвижные мышцы головы и мимику.

Несмотря на то, что их выражения морд схожи с выражениями лиц людей, мы плохо интерпретируем эмоции кошек. Чтобы подтвердить свою догадку, исследователи показали видеоролики с кошками людям из 85 стран и попросили описать, что они чувствуют. Они могли верно интерпретировать их только в 6 из 10 случаев.

При этом у женщин результаты были лучше, чем у мужчин, а молодые люди интерпретировали эмоции успешнее, чем пожилые люди. Но лучший показатель был у людей, которые занимаются животными профессионально — у ветеринаров. 

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Исследователи добавили, что они давно знают о считывании эмоций по нескольким главным сигналам — например, улыбке, движениям бровями. Однако теперь они пробуют применить те же критерии для того, чтобы понять, могут ли люди улучшить понимание эмоций животных.

К тому же, это открытие может привести к появлению новых инструментов, которые позволят ветеринарам лучше понимать, как чувствуют себя животные и какие методы лечения могут им помочь.

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Исследование, Ученые, Наука, Мимика, Кошка.
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