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Гибернация в космосе возможна: ЕКА поделились деталями разроботок

Гибернация в космосе возможна: ЕКА поделились деталями разроботок
08:39 Сегодня Телеграф dailytechinfo.org Фото: pixabay

Новости науки:Европейское космическое агентство начало разработку гибернационных технологий и капсул для длительных космических полетов.

Не так давно представители Европейского космического агентства (European Space Agency) опубликовали два проекта, первым из которых является проект гибернационных капсул, а вторым - каюты и помещения космического корабля, предназначенного для совершения длительных полетов в открытом космосе. Данная работа была выполнена в рамках программы ESA Concurrent Design Facility, в рамках которой проводятся исследования, связанные с возможностью использования режима гибернации во время полетов к Марсу и другим планетам Солнечной системы.

Полет к Марсу на нынешнем уровне развития космической техники займет несколько месяцев, в течение которых астронавты будут находиться в постоянном стрессовом состоянии из-за крайне стесненных условий и вынужденного безделья. Выходом из этой ситуации является уже давно предложенный фантастами режим гибернации, режим сверхглубокого сна или медикаментозной комы, при котором человек не нуждается в большом свободном пространстве, а его потребности к теплу и пище сведены к минимально возможным.

В своем отчете представители ЕКА отметили, что использование режима гибернации позволит использовать для дальних полетов космические корабли меньших размеров, что и было продемонстрировано на базе проекта помещений космического корабля, предназначенного для доставки шести астронавтов к Марсу.

В данном проекте присутствуют отдельные индивидуальные капсулы, в которых будут находиться все члены экипажа во время полета. Также в проекте предусмотрены крошечные каюты для бодрствующих членов экипажа. Использование режима гибернации позволит уменьшить количество пищевых концентратов, вес которым может быть сокращен до нескольких килограмм на каждого человека.

Гибернационные капсулы имеют мягкую внутреннюю оболочку, которая затемняется во время нахождения в ней человека. Помимо этого, капсулы служат защитой человека от космической радиации и, возможно, спальным местом во время, когда астронавты будут жить в "нормальном" режиме. Некоторые технологии, которые будут встроены в гибернационные капсулы, позволят людям сохранить мышечную массу и плотность костей в течение долгого времени. Это позволит сократить реабилитационный период после длительного нахождения в гибернации до 21 дня по предварительным расчетам.

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Для поддержания космического корабля в рабочем состоянии в то время, когда экипаж находится в гибернации, будут использоваться автоматические системы на базе искусственного интеллекта и других подобных технологий.

И в заключение следует отметить, что до появления реальной возможности к совершению длительных космических полетов пройдет еще не одно десятилетие. Но для того, чтобы эта возможность появилась в далеком будущем, начинать работать над этим надо уже сейчас, что и делают специалисты Европейского космического агентства.

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Космос, Европейское космическое агентство, Космический Полет, Гибернация.
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