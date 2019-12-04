Обнаружен корабль викингов, похороненный на норвежской ферме

Останки корабля викингов длиной 17 метров были найдены возле средневековой церкви в Эдее, на острове Смола в Норвегии.
Корабль, длина которого составляет 17 метров, по-видимому, является частью погребального кургана, что предполагает, что он был использован для захоронения кого-то важного, заявили его первооткрыватели, археологи Мануэль Габлер и Даг-Эйвинд Энгтре Солем, оба с Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU).
Они не знают, есть ли скелет или несколько скелетов внутри лодки.
"Мы фактически закончили исследовать запланированную область, но у нас было свободное время, и мы решили сделать быстрый обзор другого поля. Это оказалось хорошим решением", - говорится в заявлении Мануэля Габлера, археолога из NIKU .
Корабль датируется более чем 1000 лет или даже немного раньше, сказал Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в NIKU и эксперт по кораблям викингов, говорится в заявлении.
Радиолокационные изображения имели достаточно высокое разрешение, чтобы разглядеть то, что осталось от носовой и кормовой частей корабля, которые в прошлом были почти уничтожены сельскохозяйственными плугами.
Корпус, по-видимому, находится в хорошем состоянии. Радар также обнаружил остатки двух домов, вероятно, часть поселения викингов но археологи не уверены в возрасте этих сооружений.
Археологи и местные власти надеются провести более масштабное обследование территории вокруг захоронения корабля. Пока неизвестно, когда сам корабль будет раскопан, хотя это не будет сделано в ближайшее время, сказал представитель NIKU.