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Обнаружен корабль викингов, похороненный на норвежской ферме

Обнаружен корабль викингов, похороненный на норвежской ферме
16:24 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Археологи использовали георадар высокого разрешения, установленный на тележке, чтобы сделать открытие. На самом деле они почти случайно заметили очертания корабля.

Останки корабля викингов длиной 17 метров были найдены возле средневековой церкви в Эдее, на острове Смола в Норвегии.

Корабль, длина которого составляет 17 метров, по-видимому, является частью погребального кургана, что предполагает, что он был использован для захоронения кого-то важного, заявили его первооткрыватели, археологи Мануэль Габлер и Даг-Эйвинд Энгтре Солем, оба с Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU).

Они не знают, есть ли скелет или несколько скелетов внутри лодки. 

"Мы фактически закончили исследовать запланированную область, но у нас было свободное время, и мы решили сделать быстрый обзор другого поля. Это оказалось хорошим решением", - говорится в заявлении Мануэля Габлера, археолога из NIKU .

Корабль датируется более чем 1000 лет или даже немного раньше, сказал Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в NIKU и эксперт по кораблям викингов, говорится в заявлении.

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Радиолокационные изображения имели достаточно высокое разрешение, чтобы разглядеть то, что осталось от носовой и кормовой частей корабля, которые в прошлом были почти уничтожены сельскохозяйственными плугами.

Корпус, по-видимому, находится в хорошем состоянии. Радар также обнаружил остатки двух домов, вероятно, часть поселения викингов но археологи не уверены в возрасте этих сооружений.

Археологи и местные власти надеются провести более масштабное обследование территории вокруг захоронения корабля. Пока неизвестно, когда сам корабль будет раскопан, хотя это не будет сделано в ближайшее время, сказал представитель NIKU.

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Исследования, Корабль, Наука, Раскопка, Корабль викингов.
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