Скачать
Среда, 04.12.2019
Поддержка предпринимательства: Гончарук рассказал о программе доступных кредитов
Поддержка предпринимательства: Гончарук рассказал о программе доступных кредитов
Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020
Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020
Группа СКАЙ представила новую видеоработу "Каждый день" (Видео)
Группа СКАЙ представила новую видеоработу "Каждый день" (Видео)

В Якутии найдены останки самых северных зауропод (Фото)

В Якутии найдены останки самых северных зауропод (Фото)
19:23 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:Ученые нашли зубы, которые принадлежали, как и взрослым особям, так и детенышам.

Немецкие и российские археологи нашли на юго-западе Якутии окаменевшие зубы зауроподов — гигантских длинношеих травоядных динозавров. Об этом сообщает журнал Lethaia.

По данным издания от 27 ноября, останки были обнаружены на палеошироте 62 градуса, и находка стала самой северной в общности обнаруженных останков древних животных.

Ученые объяснили, что теплокровные динозавры могли оказаться далеко на севере. Исследователи указали на то, что в древности расположение материков отличалось от современного, поэтому на территории нынешнего севера средняя температура была выше нуля, однако ниже +14 градусов. Перепад температур между тропическими и полярными областями не был таким резким, как сейчас, что объясняется спецификой океанских течений.

Во Франции обнаружена новая статуэтка палеолитической "Венеры" (Фото)

Как сообщается, зауроподы появились в конце триасового периода, около 210 млн лет назад. Эти древние существа представляли собой гигантских четвероногих динозавров с небольшим по сравнению с общим размером черепом, массивным телом и длинной шеей, доходящей у некоторых видов до 9–11 м.

Это говорит о том, что динозавры не просто мигрировали в этот район в теплое время года, но и жили здесь, не опасаясь за свое потомство. Таким образом, это самые северные зауроподы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Наука, Археологи, Якутия, Раскопки, Находки, Зауропод, Северный зауропод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине произошло землетрясение
02 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
03 Маникюр 2019-2020: роскошный золотой дизайн (Фото)
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
05 Масштабный пожар в колледже: что происходит в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заявление президента Казахстана о Крыме: в МИД обещают отреагировать
Заявление президента Казахстана о Крыме: в МИД обещают отреагировать
Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады &quot;двуликим&quot;
Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады "двуликим"
Транзит газа: Витренко послал &quot;Газпром&quot; в НКРЭКУ
Транзит газа: Витренко послал "Газпром" в НКРЭКУ
В сервисе &quot;Google Фото&quot; появился встроенный &quot;мессенджер&quot;
В сервисе "Google Фото" появился встроенный "мессенджер"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь