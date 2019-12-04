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Среда, 04.12.2019
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Во Франции обнаружена новая статуэтка палеолитической "Венеры" (Фото)

Во Франции обнаружена новая статуэтка палеолитической "Венеры" (Фото)
18:02 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:Эта статуэтка находится в исключительном состоянии и, возможно, означает наличие в этих краях мастерской, ориентированной на производство статуэток эпохи Граветта.

Статуэтку нашли во время археологических раскопок у города Амьен на севере Франции. Ученые отмечают удивительно хорошую сохранность древней фигурки.

Раскопки в этом месте идут давно. Район где идут раскопки называют Ренанкур и здесь было найдено множество артефактов датируемых эпохой раннего верхнего палеолита 35 000 - 15 000 лет назад.

Во Франции это одно из немногих мест где присутствуют свидетельства присутствия Homo sapiens в начале верхнего палеолита на севере страны.

На дне одного из Шацких озер нашли печать шляхтича (Фото) 

Помимо статуэтки здесь были найдены различные орудия для охоты и последующей обработки добычи.

Напомним, останки корабля викингов длиной 17 метров были найдены возле средневековой церкви в Эдее, на острове Смола в Норвегии.

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Исследования, Наука, Статуэтка, Раскопка.
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