Во Франции обнаружена новая статуэтка палеолитической "Венеры" (Фото)

Новости науки:Эта статуэтка находится в исключительном состоянии и, возможно, означает наличие в этих краях мастерской, ориентированной на производство статуэток эпохи Граветта.

Статуэтку нашли во время археологических раскопок у города Амьен на севере Франции. Ученые отмечают удивительно хорошую сохранность древней фигурки.

Раскопки в этом месте идут давно. Район где идут раскопки называют Ренанкур и здесь было найдено множество артефактов датируемых эпохой раннего верхнего палеолита 35 000 - 15 000 лет назад.

Во Франции это одно из немногих мест где присутствуют свидетельства присутствия Homo sapiens в начале верхнего палеолита на севере страны.

Помимо статуэтки здесь были найдены различные орудия для охоты и последующей обработки добычи.

Напомним, останки корабля викингов длиной 17 метров были найдены возле средневековой церкви в Эдее, на острове Смола в Норвегии.