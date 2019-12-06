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"Сшивает" на молекулярном уровне: в Британии разработали гиперклей для пластика и стекла

"Сшивает" на молекулярном уровне: в Британии разработали гиперклей для пластика и стекла
03:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Ученые создали гиперклей — он создает новые связи между материалами на молекулярном уровне.

Ученые разработали гиперклей для пластиковых и стеклянных изделий. Вещество способно создать новые мощные связи на молекулярном уровне между веществами, которые в обычных условиях таких связей не создают.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Исследователи из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории разработали новый клей с помощью так называемой технологии сшивания. Она предполагает использование специальных молекул, которые под действием тепла и ультрафиолета вызывают между веществами новый вид химической реакции, в обычных условиях им несвойственной.

"Эти молекулы могут быть термически или фотохимически активированы — облучение приводит к образованию карбенов, которые легко встают в углерод-водородные связи полимеров, что приводит к их сшиванию. Клей особенно эффективен в полиэтилене высокой плотности, который используется при производстве бутылок, трубопроводов, геомембран, пластиковых пиломатериалов. Коммерчески доступные виды клея не работали с этими материалами, что делает наше открытие впечатляющей основой для широкого круга различных применений", - говорит Аббас Милани, ведущий автор исследования

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Какие именно вещества используются в гиперклее, авторы исследования не уточняют. Когда разработка может появится на рынке, также не сообщается.

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Химия, Пластик, Стекло, Клей.
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