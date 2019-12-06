Требует ли красота жертв? 90% косметики таит в себе смертельную опасность

Новости науки:В 90% косметических продуктов содержатся опасные бактерии.

Если вам доводилось пользоваться косметикой, то мы искренне надеемся, что с вами все в порядке и косметика не просрочена. Дело в том, что результаты нового исследования, которое опубликовано в журнале Journal of Applied Microbiology, свидетельствуют о том, что до 90% средств для нанесения макияжа буквально кишат бактериями. При этом, если вы недавно или очень давно, или вообще никогда не мыли спонжи и губки для макияжа, то вероятность того, что вы каждый день размазываете по лицу опасных бактерий, таких как Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Citrobacter freundii очень высока.

Результаты исследования показали, что до 90% косметики и средств для нанесения макияжа могут содержать огромное количество смертельно опасных бактерий. Исследователи из Университета Астон в Великобритании проверили четыре вида популярных косметических средств, которые находятся в косметичках испытуемых: губную помаду, блеск для губ, карандаш для глаз и тушь и обнаружили тревожно высокие уровни бактериального загрязнения. При этом чем выше в упомянутых продуктах было содержание воды, тем выше вероятность загрязнения.

Однако это еще не все: ученые сильно обеспокоены применением губок и спонжей для нанесения макияжа, которые стали особенно популярны в последние несколько лет. Как правило, их используют для нанесения тонального крема и именно они содержат рекордное количество опасных бактерий и грибков. В общей сложности команда проанализировала 467 продуктов — 96 помад, 92 карандаша для глаз, 93 туши, 107 блесков для губ и 79 спонжей для макияжа. В своей статье исследователи пишут, что несмотря на то, что в косметических средствах не должны содержаться патогенные организмы, от 70 до 90% используемых косметических средств загрязнены бактериями. Но откуда они там взялись?

В поисках причин исследователи провели опрос владельцев загрязненных косметических продуктов и обнаружили, что проблема, скорее всего, связана с ошибками во время нанесения макияжа. Однако важен также срок годности косметики. Дело в том, что после истечения срока годности количество консервантов, препятствующих размножению бактерий, сокращается. Так, результаты исследования 2013 года показали, что большинство опрошенных продолжают пользоваться косметикой после истечения срока годности. Но и это не самое страшное: 93% респондентов признались, что ни разу не мыли спонжи и кисти для нанесения макияжа, а 64,4% сообщили о том, что пользовались спонжами после того, как они упали на пол. При этом, даже если мыть спонжи, вероятность того, что они останутся загрязнены опасными бактериями довольно высока. Исследователи также сообщают, что если не сушить спонжи после мытья в теплой воде с мылом, микробы продолжат размножаться еще быстрее.

Ученые убеждены в необходимости информирования потребителей о правильном использовании косметических средств и мытье спонжей и кистей для нанесения макияжа. Более того, исследователи предостерегают потребителей от приобретения поддельной и просроченной косметики.