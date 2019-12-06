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Открыт новый вид летавших птерозавров (Фото)

Открыт новый вид летавших птерозавров (Фото)
09:21 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Останки датированы возрастом 95 миллионов лет, верхним меловым периодом.

На территории Ливана обнаружены великолепно сохранившиеся окаменелые останки летавших рептилий верхнего мела.

Птерозавры — вымершие родственники птиц, первыми из позвоночных освоившие маховый полет и жившие бок о бок с гигантскими наземными динозаврами. Самыми знаменитыми его представителями можно назвать птеродактилей. Однако в свое время эта группа животных была весьма успешной, многочисленной и разнообразной.

Ее новый представитель — крылатая рептилия средних размеров, размахом крыльев около 130 сантиметров. Александер Келлнер (Alexander Kellner) и его соавторы представили описание птерозавра в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. Обнаруженная окаменелость сохранила почти полный скелет животного, включая череп с зубастой нижней челюстью. Птерозавр получил название Mimodactylus libanensis.

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Тогда нынешний Ближний Восток, где они были найдены, представлял собой обширное морское мелководье, полное теплых рифов и лагун. Оно питало многочисленные популяции разнообразных птерозавров, среди которых жили и ливанские Mimodactylus libanensis.

По предположению палеонтологов, эти хищники питались ракообразными, охотясь на них примерно так же, как это делают современные морские птицы — альбатросы и фрегаты. Анатомия Mimodactylus libanensis не слишком похожа на прежде найденных на Ближнем Востоке и в Северной Африке птерозавров, зато сближает их с китайскими Haopterus gracilis, жившими по другую сторону сохранявшегося тогда древнего океана Тетис.

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Исследования, Птицы, Животные, Наука, Палеонтологи, Раскопки, Находки, Птенозавр, Летающие птенозавры.
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