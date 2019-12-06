К Земле направляются два огромных астероида

Новости науки:20 декабря нас ждет близкая встреча с астероидом под названием 216258 2006 WH1.

Два гигантских "рождественских астероида" направляются к нам, чтобы напомнить, что человечество однажды столкнется с разрушительным воздействием из космоса, противостоять которому оно не в силах.

Считается, что астероид под названием 216258 2006 WH1 имеет ширину до 600 метров и он достаточно большой, чтобы стереть с лица земли целый город. Он по оценкам НАСА пролетит в 4828032 км от нашей планеты, что звучит как огромное расстояние, но крошечное в космическом плане.

Второй астероид называется 310442 (2000 CH59) и имеет аналогичный размер. Он также будет приближаться к Земле на сопоставимое расстояние.

Обе скалы, по уверениям астрономов - пронесутся мимо и оставят нас всех наслаждаться праздничной рождественской атмосферой, а не врежутся в Землю, убив миллионы и заставив многих других вступить в жестокую борьбу за выживание в пост-апокалиптическом адском мире.