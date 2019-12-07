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Очень отвлекают: ученые оценили частоту травмирований, связанных с использованием смартфона

Очень отвлекают: ученые оценили частоту травмирований, связанных с использованием смартфона
16:05 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследование показало, что число травм головы и шеи при использовании смартфонов за 13 лет резко возросло.

За последние 13 лет количество травм шеи и головы у владельцев телефонов резко выросло — при этом рост коррелирует с распространением смартфонов и планшетов и вытеснением с рынка кнопочных телефонов. Об этом говорится в исследовании ученых из Медицинского института Нью-Джерси, опубликованном в журнале JAMA Otolaryngology.

Исследователи уже изучали влияние мобильных телефонов на количество травм лица и шеи в середине 2000-х, когда люди пользовались кнопочными телефонами. Тогда ученые пришли к выводу, что пользователи часто концентрируются на разговоре вместо того, чтобы следить за препятствиями и изменением рельефа окружающей среды.

Однако кнопочные телефоны требуют гораздо меньше внимания, чем смартфоны, которые получили широкое распространение начиная с 2007 года, когда вышел первый iPhone. Исследование показало, что в том же году наблюдался резкий рост числа травм лица и шеи.

Выяснить это ученым удалось на основе анализа данных о полученных травмах и их причинах, собранных в отделениях хирургии головы и шеи в нескольких десятках американских больниц. Затем исследователи объединили их с информацией из открытой базы NEISS.

Анализ показал, что в 2008-2009 годах число травм временно снизилось, а в 2010 году выросло выше уровня 2007 года — и продолжает расти до сих пор.

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Смартфоны требуют больше внимания, чем кнопочные телефоны — поэтому пользователи чаще смещают фокус внимания с окружающей среды на телефон. Основное количество травм связано с тем, что люди роняют тяжелый смартфон на лицо, когда пользуются им лежа, а также падают, когда смотрят в экран идя по улице. Всего исследователи изучили 2,5 тыс. таких случаев.

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Исследование, Смартфон, Наука.
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