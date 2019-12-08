NASA: Cargo Dragon сегодня совершит стыковку с МКС

Новости науки:Грузовой корабль Cargo Dragon состыкуется с МКС.

Выведенный на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в воскресенье должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Cargo Dragon доставит на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.

Стыковка "грузовика" с МКС будет осуществляться путем захвата сблизившегося с ней "грузовика" 17-метровой автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС в 05:30 по времени восточного побережья США (12:30 по Киеву) и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony.

"Ловить" корабль будет итальянский астронавт Лука Пармитано. А процесс его подводки рукой-манипулятором к станции и непосредственной стыковки будет осуществляться по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Как сообщалось, ракета-носитель Falcon 9 в четверг вывела на орбиту Земли 19-й по счету грузовой космический корабль Cargo Dragon в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению МКС. Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже третий полет данного многоразового корабля к МСК. Ранее он дважды побывал в космосе - в сентябре 2014 года и в июне 2017 года.

Среди прочего на МКС будет доставлен гиперспектральный сенсор (Hyperspectral Imager Suite - HISUI) японского космического агентства JAXA для наблюдения за воздействием добычи нефти, газа и минералов на прибрежные районы. "Грузовик" привезет на станцию 40 мышей для проведения экспериментов по уменьшению влияния невесомости на их костно-мышечный аппарат. После завершения исследований грызуны будут возвращены на Землю со спускаемой капсулой корабля. Кроме того, "грузовик" доставит на МКС платформу, которая будет установлена на ее внешней поверхности для "парковки" роботизированных систем.

Cargo Dragon также привезет на МКС материалы для эксперимента Budweiser по изучению влияния невесомости на процесс соложения ячменя. По словам главного научного сотрудника Национальной лаборатории МКС NASA Майкла Робертса, изучение влияния микрогравитации на процесс соложения ячменя, начиная от прорастания зародыша, важен для понимания того, как будут реагировать растения. Это необходимо "для разработки новых способов выращивания растений для употребления в пищу в ходе дальних космических полетов", сказал ученый. В случае успеха эксперимента на МКС удастся воспроизвести пиво в условиях космоса.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Она доставит на Землю результаты 54 экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

С 2012 по 2019 годы принадлежащая Илону Маску компания SpaceX осуществила 19 запусков грузовых кораблей Dragon к МКС. Один из них окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.