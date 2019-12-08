Ученым удалось взломать самый сложный ключ шифрования

Новости науки:Ученые из Франции взломали самый длинный и сложный ключ шифрования за всю историю.

Взломанный алгоритм для шифрования RSA использует умножение для получения гигантского числа из нескольких простых. Система RSA используется для защиты программного обеспечения и в схемах цифровой подписи. Также она используется в открытой системе шифрования PGP.

Французские ученые использовали огромное количество компьютеров, работающих одновременно по всему миру, чтобы превратить совокупные 35 миллионов вычислительных часов в более сжатые сроки. Они побили предыдущий рекорд как по сложности алгоритма, так и по времени, вычислив 240-значное число за меньшее время, чем ранее 232-значное.

Ученые пытались взломать алгоритм с помощью полного перебора — метода, при котором поиск решения ведется исчерпыванием всевозможных вариантов. Сложность такого метода заключается в том, что, в зависимости от сложности задачи, решение может занять от нескольких дней до нескольких тысяч лет.

Однако исследователи отметили, что такие криптографические ключи в системах современной безопасности используются редко. Это число на треть меньше, чем ключи 2048-битного шифрования, используемого большинством компьютеров.