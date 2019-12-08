Неожиданно: древние черви могут помочь в лечении болезней Хантингтона и Паркинсона

Новости науки:Исследователи обнаружили, что бороться с нейродегенеративными заболеваниями может микроРНК, которую обнаружили в организме древних червей.

Исследователи из Института биомедицины Monash и их коллеги из Кембриджского университета под руководством профессора Давида Рубинштейна обнаружили, что в организме древних червей в контроле белков важную роль играет микроРНК.

Кроме того, микроРНК, короткие нити генетического материала, являются крошечными, но мощными молекулами, участвуют в регуляции экспрессии множества генов путем РНК-интерференции. Ученые попытались определить конкретные микроРНК, которые важны для регулирования белковых агрегатов на низком уровне у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями — например, болезнью Паркинсона.

Нарушения в работе микроРНК могут привести к различным болезням. Для того, чтобы проверить свою теорию, исследователи удалили микроРНК miR-1 из червя и посмотрели на эффект этой операции. Они обнаружили, что в этом случае у организмов чаще наблюдается признаки болезни Хантингтона.

Кроме того, исследователи доказали, что miR-1 помогает защитить организм от токсичных белковых агрегатов, контролируя экспрессию белка TBC-7 у червей. Этот белок регулирует процесс аутофагии — способа удаления и рециркуляции поврежденных клеток организма и имеет решающее значение для очистки токсичных белков из клеток.