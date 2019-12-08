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Как по маслу: "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Как по маслу: "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
16:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости науки:Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony в 14:47 по киевскому времени.

Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Cargo Dragon доставил на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции. В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Она доставит на Землю результаты 54 экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

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Ракета-носитель Falcon 9 в минувший четверг вывела на орбиту Земли 19-й по счету грузовой космический корабль Cargo Dragon в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению МКС.

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НАСА, Космос, МКС, Космический корабль, Cargo Dragon.
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