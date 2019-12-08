На МКС новый житель: на станцию прибыл робот с "эмоциональным интеллектом"

Новости технологии:Новый робот, созданный на основе ИИ, понимает эмоции астронавтов.

Летающий робот CIMON-2 работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), он станет продолжением экспериментального робота CIMON, который начал работать в прошлом году. Его особенность в том, что он может понимать эмоции астронавтов и вести диалог, в зависимости от них.

Проект CIMON разработал Германский аэрокосмический центр совместно с Airbus и IBM. Инженеры отметили, что каждая минута на станции имеет большое значение, так как некоторые исследования могут проводиться только там. CIMON может в этом помочь: проводить экспериментальные процедуры, записывать видео и даже вести простые разговоры с астронавтами. Космонавты даже могут попросить CIMON сфотографировать что-нибудь на станции и доложить о случившемся.

Инженеры решили создать робота в виде плавающей сферы с одной плоской стороной. На нем есть экран, который может отображать изображения или данные. С другой стороны робота находится его лицо.

CIMON 2 получил несколько существенных обновлений — новый робот оснастили системой Watson Tone Analyzer, которая дала ему возможность оценивать эмоции астронавтов и реагировать на них. Как указывают представители IBM, это обновление трансформировало CIMON из научного помощника в эмпатичного партнера для разговора.

"Наша основная цель — создать настоящего компаньона для космонавтов. Отношения между космонавтом и CIMON действительно важны. Робот пытается понять, грустит космонавт или злится или же он счастлив и, в зависимости от этого, поговорит с ним об этом", — отметил ведущий разработчик CIMON 2 Матиас Биниок.