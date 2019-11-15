Это не было предусмотрено: на МКС намечается серьезный ремонт

Новости науки:Астронавты в пятницу выйдут в открытый космос с МКС для выполнения сложного ремонта на ее поверхности.

Астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган в пятницу выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для начала ремонта ее магнитного альфа-спектрометра, который никогда не предполагалось проводить на орбите, сообщает NASA.

Выход в космический вакуум, который продлится около шести часов, начнется в 07:05 по восточному времени США.

Как отмечают в NASA, астронавтам предстоит приступить к началу уникальной операции по ремонту прибора размером 5х4х3 метра и массой 7,5 тонн, на котором вышла из строя система охлаждения. Для ее замены планируется провести четыре выхода в космос. Второй уже намечен на 22 ноября.

В пятницу выхода астронавтам предстоит демонтировать защитный экран спектрометра для получения доступа к его системам и оборудования рабочего места для последующего ремонта. В ходе следующих выходов астронавты должны будут заменить трубки и восемь насосов системы охлаждения, подающих углекислый газ.

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и тёмной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной. Его стоимость оценивается в два млрд долл.

Три года назад начали отказывать насосы системы охлаждения спектрометра. В этой связи на МКС с последними тремя грузовыми кораблями были доставлены специально спроектированные инструменты, в том числе для резки металлических листов, трубок и креплений, а также необходимые запчасти и оборудование.

Как отмечают в NASA, во время предстоящих работ будут использованы методы ремонта, в том числе обрезка и повторное соединение охлаждающих трубок, которые никогда ранее не выполнялись в ходе выходов в открытый космос.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.