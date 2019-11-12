NASA показало снимок гигантского урагана на Юпитере

Новости науки:Ширина урагана на снимке составляет примерно 1200 миль (1931 километр).

Межпланетная станция "Юнона" передала новый снимок с поверхности Юпитера. На этом фото можно увидеть огромный ураган в атмосфере газового гиганта.

Как передает NASA, этот ураган расположен в регионе под названием "северный северный северный северный умеренный пояс" (NNNNTB).

Это одна из устойчивых полос облаков планеты. Эти полосы создают ветры.

Детали. "Юнона" сделала снимок 3 ноября. Во время съемок аппарат находился на высоте 8500 километров.

Как сообщалось ранее, когда 28 июля 2019 года китайский луноход Yutu-2 готовился к переходу в спящий режим, исследователи из Пекинского центра управления аэрокосмических полетов обнаружили на изображениях с главной камеры ровера загадочную гелеобразную субстанцию, единственная фотография которой взбудоражила ученый мир в августе этого года.