Проверьте свои знания о нашей планете: занимательные факты, о которых не рассказывали в школе (Фото)

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Воскресенье, 08.12.2019
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17:41 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости науки:Мы привыкли считать нашу планету чем-то обычным и хорошо знакомым. На самом деле о космосе мы знаем гораздо больше, чем о нашем общем доме.

  • 1

    Луна может быть частью Земли

    Ученые считают, что Луна образовалась из-за столкновения нашей планеты с другим крупным объектом. В результате от нее мог отколоться кусок, который затем и стал спутником Земли.

  • 2

    Магнитное поле Земли меняется

    Мы привыкли воспринимать магнитное поле как постоянное, однако на самом деле оно периодически меняется. Согласно исследованиям ученых, с XIX века оно сдвинулось примерно на 1 000 км. С каждым годом эта скорость увеличивается, пока магнитное поле не изменится, а затем оно снова становится спокойным.

  • 3

    Эта странная гравитация

    Из-за того что Земля не идеально круглая, ее масса неравномерная. Эта разница в массе вызывает колебания гравитации в разных точках планеты. Одна из таких аномалий — Гудзонов залив в Канаде. Там гравитация немного ниже, чем в других местах.

  • 4

    У Земли может быть еще одна луна

    Некоторые ученые считают, что у нашей планеты есть еще один спутник. Согласно их исследованиям, еще одно небольшое космическое тело вращается вокруг Земли. Однако это не один и тот же объект, а временные спутники. Считается, что гравитационное поле Земли иногда захватывает довольно крупные астероиды, и они следуют за нею несколько месяцев (примерно 3 оборота), а затем отправляются дальше бороздить космос.

  • 5

    На Луне бывают землетрясения

    Землетрясения на Луне, или "лунотрясения" — это не научная фантастика, а факт. Правда, они происходят не так часто, как на планете, и гораздо глубже, ближе к центру спутника. Ученые считают, что это связано с силой притяжения Солнца и Земли.

  • 6

    В ядре Земли содержится колоссальное количество золота

    Если поднять его на поверхность, этого количества хватит, чтобы покрыть нашу планету слоем в полметра.

  • 7

    Земля была фиолетовой

    Ученый из Мэрилендского университета предполагает, что наша планета когда-то была фиолетовой. Древние микробы могли использовать не хлорофилл для переработки солнечного света, а другие молекулы. Эти молекулы могли придавать микробам лиловый оттенок, соответственно, вся планета была фиолетовой.

Невозможное все таки возможно: найдены галактики без темной материи

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