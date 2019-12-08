Проверьте свои знания о нашей планете: занимательные факты, о которых не рассказывали в школе (Фото)

1 Луна может быть частью Земли Ученые считают, что Луна образовалась из-за столкновения нашей планеты с другим крупным объектом. В результате от нее мог отколоться кусок, который затем и стал спутником Земли.

2 Магнитное поле Земли меняется Мы привыкли воспринимать магнитное поле как постоянное, однако на самом деле оно периодически меняется. Согласно исследованиям ученых, с XIX века оно сдвинулось примерно на 1 000 км. С каждым годом эта скорость увеличивается, пока магнитное поле не изменится, а затем оно снова становится спокойным.

3 Эта странная гравитация Из-за того что Земля не идеально круглая, ее масса неравномерная. Эта разница в массе вызывает колебания гравитации в разных точках планеты. Одна из таких аномалий — Гудзонов залив в Канаде. Там гравитация немного ниже, чем в других местах.

4 У Земли может быть еще одна луна Некоторые ученые считают, что у нашей планеты есть еще один спутник. Согласно их исследованиям, еще одно небольшое космическое тело вращается вокруг Земли. Однако это не один и тот же объект, а временные спутники. Считается, что гравитационное поле Земли иногда захватывает довольно крупные астероиды, и они следуют за нею несколько месяцев (примерно 3 оборота), а затем отправляются дальше бороздить космос.

5 На Луне бывают землетрясения Землетрясения на Луне, или "лунотрясения" — это не научная фантастика, а факт. Правда, они происходят не так часто, как на планете, и гораздо глубже, ближе к центру спутника. Ученые считают, что это связано с силой притяжения Солнца и Земли.

6 В ядре Земли содержится колоссальное количество золота Если поднять его на поверхность, этого количества хватит, чтобы покрыть нашу планету слоем в полметра.