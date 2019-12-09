Раскрыто загадочное поведение опасного для Земли астероида Бенну

Новости науки:Ученые проанализировали данные об астероиде Бенну, собранные автоматической межпланетной станцией OSIRIS-REx, и классифицировали астероид как активный.

Ученые Университета Аризоны в США раскрыли загадочное поведение потенциально опасного для Земли астероида Бенну, который постоянно выбрасывает частицы своего вещества в космос.

Специалисты, занятые в проекте OSIRIS-REx, наблюдали три крупных выброса частиц, которые произошли в различных местах на поверхности астероида в южном полушарии и на экваторе.

После выброса частицы либо облетали вокруг небесного тела и падали обратно на поверхность, либо улетали в космос. Их скорость составляла три метра в секунду, а размер достигал 10 сантиметров.

Предложено несколько возможных объяснений выбросов: удары метеоритов, термическое разрушение и выход водяного пара. Термическое разрушение может происходить из-за резких изменений температуры поверхности во время вращения астероида, период которого равен 4,3 часа. Этот процесс также способствует измельчению частиц пород, которые легче покидают небесное тело.

OSIRIS-REx — межпланетная станция, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида Бенну. Сбор материала запланирован на лето 2020 года, а пробы будут доставлены на Землю в сентябре 2023 года.