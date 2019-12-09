Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров "нормандской четверки"
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров "нормандской четверки"
Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Лень в огне: невероятная игра украинца помогла Атланте разбить Шарлотт в NBA
Невероятная игра Леня помогла Атланте разбить Шарлотт в НБА
9 декабря - приметы в Юрьев день
9 декабря - приметы в Юрьев день

Раскрыто загадочное поведение опасного для Земли астероида Бенну

Раскрыто загадочное поведение опасного для Земли астероида Бенну
09:07 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые проанализировали данные об астероиде Бенну, собранные автоматической межпланетной станцией OSIRIS-REx, и классифицировали астероид как активный.

Ученые Университета Аризоны в США раскрыли загадочное поведение потенциально опасного для Земли астероида Бенну, который постоянно выбрасывает частицы своего вещества в космос.

Специалисты, занятые в проекте OSIRIS-REx, наблюдали три крупных выброса частиц, которые произошли в различных местах на поверхности астероида в южном полушарии и на экваторе.

После выброса частицы либо облетали вокруг небесного тела и падали обратно на поверхность, либо улетали в космос. Их скорость составляла три метра в секунду, а размер достигал 10 сантиметров.

Как по маслу: "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Предложено несколько возможных объяснений выбросов: удары метеоритов, термическое разрушение и выход водяного пара. Термическое разрушение может происходить из-за резких изменений температуры поверхности во время вращения астероида, период которого равен 4,3 часа. Этот процесс также способствует измельчению частиц пород, которые легче покидают небесное тело.

OSIRIS-REx — межпланетная станция, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида Бенну. Сбор материала запланирован на лето 2020 года, а пробы будут доставлены на Землю в сентябре 2023 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Земля, Космос, Наука, Астероид, Астероид Бенну.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
03 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
04 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
05 Украина начала налаживать импорт картофеля с России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 8 декабря: День траура в Украине и вече на Майдане
Итоги дня 8 декабря: День траура и вече на Майдане
&quot;Тишина&quot; на Донбассе: оккупанты семь раз открывали огонь
"Тишина" на Донбассе: оккупанты семь раз открывали огонь
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Опасности, о которых предостерегают астрологи сегодня
Опасности, о которых предостерегают астрологи сегодня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь