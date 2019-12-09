Прямо, как настоящая кожа: ученые создали новую искусственную плоть

Новости науки:Новый вид искусственной биоткани сможет помочь с регенерированием настоящих органов.

Австралийские ученые представили желеобразный материал для регенерации органов. Он обладает прочностью и долговечностью, как реальная кожа, связки и даже кости.

Желеобразный материал представляет собой биологический гидрогель, который позволяет не только регенерировать человеческие органы, но и создавать мягкую робототехнику.

Пройдя многократные испытания своего материала, авторы исследования утверждают, что создали первый динамический гидрогель, который является прочным, устойчивым к разрушению, самовосстанавливающимся, способным изменять формы и даже «запоминать».

В будущем этот гель можно использовать в качестве создания искусственных мышц, отмечают разработчики. При этом деталей создания материала пока практически нет — ученые не раскрывают, из чего сделан материал, а также когда появятся первые разработки на основе этого открытия.