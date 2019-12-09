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У Маска анонсировали запуск корабля Crew Dragon

У Маска анонсировали запуск корабля Crew Dragon
17:38 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:SpaceX назвала возможную дату первого полета пилотируемого корабля Crew Dragon.

По словам президента SpaceX Гвинн Шотвелл, первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon можно ожидать в феврале. В рамках будущего запуска на борт МКС намерены отправить астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли. Тестирование системы аварийного прекращения полета планируют провести 4 января.

США прекратили пилотируемые полеты своих космических кораблей после завершения программы Space Shuttle в 2011 году. С тех пор астронавты используют для полетов к МКС российские космические аппараты серии "Союз".

Политические противоречия и устаревание "Союзов" вынудили Соединенные Штаты активнее создавать новые космические корабли. При этом NASA не скрывает недовольства относительно темпов разработки и постоянных переносов сроков испытаний.

Напомним, кроме Crew Dragon, американское космическое ведомство рассчитывает использовать для полетов к МКС корабль CST-100. Первый запуск этого космического аппарата неоднократно переносили. Проблемы с ракетой-носителем Atlas 5 вынудили сдвинуть старт CST-100 Starliner с 17 на 19 декабря.

Как по маслу: "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Речь идет о первом беспилотном запуске: о дате первого пилотируемого старта в случае с кораблем CST-100 пока сложно судить. В этом смысле SpaceX выглядит однозначным фаворитом "соревнования". Напомним, что космический корабль Crew Dragon уже имеет за спиной один беспилотный космический полет. Первый запуск он выполнил еще 2 марта. Стоит также отметить высокую степень унификации пилотируемого Crew Dragon и беспилотного космического "грузовика" Dragon, который давно находится в эксплуатации.

Для запусков Dragon и Crew Dragon используют один и тот же носитель — разработанную компанией SpaceX ракету Falcon 9, имеющую возвращаемую первую ступень. На сегодня это самая экономичная ракета тяжелого класса и вообще наиболее востребованный носитель.

При этом SpaceX уже вынашивает планы по замене ракеты и "каннибализации" флота Falcon 9. Уже в первой половине 2020-х может совершить первый полет комплекс Big Falcon Rocket, состоящий из играющего роль первой ступени ускорителя и космического корабля Starship в качестве второй ступени.

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Космос, Корабль, SpaceX, Илон Маск, Crew Dragon, Гвинн Шотвелл.
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