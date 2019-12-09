Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Саммит начинается: Меркель и Зеленский закончили встречу
Саммит начинается: Меркель и Зеленский закончили встречу
Американский тренер: Отдайте пояса Усику
Американский тренер: Отдайте пояса Усику
Золотой глобус 2020: список претендентов на престижную кинопремию
Золотой глобус 2020: список претендентов на престижную кинопремию

Внеземное воздействие: что повлияло на формирование тектоники Земли

Внеземное воздействие: что повлияло на формирование тектоники Земли
19:03 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи из США и Австралии считают, что на тектонику плит Земли могли повлиять удары небесных тел.

Тектоника плит играет важную роль в геологическом развитии Земли. Кроме того, многие ученые полагают, что геологическая активность планеты могла сыграть важную роль в эволюции и обеспечении пригодности планеты для проживания.

По этой причине ученые уже давно пытаются определить, как и когда поверхность Земли трансформировалась от расплавленной, вязкой породы к твердой коре. Согласно новому исследованию, проведенному группой геологов из Австралии и США, существует вероятность того, что переход был вызван ударами внеземных объектов по поверхности.

"Мы склонны думать о Земле как об изолированной системе, поэтому исследователи часто концентрируются только на внутренних процессах. Однако мы все чаще видим влияние динамики Солнечной системы на поведение Земли", — отметили ученые.

Для целей своего исследования группа рассмотрела характерные слои сферических пластов, обнаруженные в кратоне Пилбара в Австралии и кратоне Каапвааль в Южной Африке. Эти слои являются результатом интенсивных бомбардировок со стороны внеземных объектов, которые происходили примерно 3,2 миллиарда лет назад. Исследователи заметили, что примерно в то же время зафиксирована первая доказательная тектоника плит. Ученые решили узнать есть ли корреляция между этими явлениями.

Каково было на Земле, пока на ней царила вечная мерзлота

"Моделирование самых ранних явлений на Земле показало, что очень сильные удары, которые оставляют следы более 300 км. в диаметре, могут вызвать значительные тепловые аномалии в мантии", — отметили ученые. Они планируют и дальше проверять свою версию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Земля, Ученые, Наука, Геология, Тектоника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
02 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 9 декабря - приметы в Юрьев день
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
Начало &quot;нормандского саммита&quot; перенесли
Начало "нормандского саммита" перенесли
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Дольше слонов: гигантские черепахи помнят освоенные трюки годами
Дольше слонов: гигантские черепахи помнят освоенные трюки годами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь