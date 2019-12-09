Внеземное воздействие: что повлияло на формирование тектоники Земли

Новости науки:Исследователи из США и Австралии считают, что на тектонику плит Земли могли повлиять удары небесных тел.

Тектоника плит играет важную роль в геологическом развитии Земли. Кроме того, многие ученые полагают, что геологическая активность планеты могла сыграть важную роль в эволюции и обеспечении пригодности планеты для проживания.

По этой причине ученые уже давно пытаются определить, как и когда поверхность Земли трансформировалась от расплавленной, вязкой породы к твердой коре. Согласно новому исследованию, проведенному группой геологов из Австралии и США, существует вероятность того, что переход был вызван ударами внеземных объектов по поверхности.

"Мы склонны думать о Земле как об изолированной системе, поэтому исследователи часто концентрируются только на внутренних процессах. Однако мы все чаще видим влияние динамики Солнечной системы на поведение Земли", — отметили ученые.

Для целей своего исследования группа рассмотрела характерные слои сферических пластов, обнаруженные в кратоне Пилбара в Австралии и кратоне Каапвааль в Южной Африке. Эти слои являются результатом интенсивных бомбардировок со стороны внеземных объектов, которые происходили примерно 3,2 миллиарда лет назад. Исследователи заметили, что примерно в то же время зафиксирована первая доказательная тектоника плит. Ученые решили узнать есть ли корреляция между этими явлениями.

"Моделирование самых ранних явлений на Земле показало, что очень сильные удары, которые оставляют следы более 300 км. в диаметре, могут вызвать значительные тепловые аномалии в мантии", — отметили ученые. Они планируют и дальше проверять свою версию.