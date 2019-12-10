Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"
"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Одноклубник Зинченко устроил роскошную вечеринку в стиле Великого Гэтсби
Одноклубник Зинченко устроил роскошную вечеринку в стиле Великого Гэтсби
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

Во всем виноваты пингвины: обнаружена причина исчезновения динозавров

Во всем виноваты пингвины: обнаружена причина исчезновения динозавров
16:19 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото pixabay.com

Новости науки:Ученые выяснили, что пингвины заняли место динозавров.

Ученые обнаружили древнейших представителей современных пингвинов, эволюция которых началась сразу после исчезновения с лица земли динозавров. Описание открытия приведено в журнале Palaeontologia Electronica. 

После того, как все нептичьи динозавры вымерли 66 миллионов лет назад, их дальние родственники — пингвинообразные — продолжали активно развиваться. В водах всего Южного полушария, от полярных до субтропических широт, обитали гигантские пингвины размером с человека и весом до 120 килограммов. Небольшие представители, похожие на современных пингвинов Антарктиды, представляли, скорее, боковую ветвь эволюции. О времени их появления на планете было известно очень мало. 

Недавно ученые из Австралии, Новой Зеландии и США обнаружили на острове Чатем в южной части Тихого океана самый древний вид пингвинов современных размеров и пропорций, названный Kupoupou stilwelli. На языке местного народа мориори, населяющего остров Чатем, "купупу" означает "ныряющая птица".

В период с 2006 по 2011 годы ученые-палеонтологи собрали на острове фрагменты пяти скелетов нового вида. Совместно с ними были обнаружены части двух скелетов более крупного вида пингвинов, который не удалось идентифицировать или описать как новый из-за малого количества материала. Пингвин купупу обитал здесь 62,5-60 миллионов лет назад, когда на Южном полюсе еще не было ледяной шапки, а моря вокруг Новой Зеландии были тропическими или субтропическими.

 Открытие позволяет заполнить разрыв между вымершими гигантскими пингвинами и их современными родственниками. Теперь известно, что небольшие пингвины начали развиваться как боковая ветвь эволюции практически с самого начала существования пингвинообразных в регионе к востоку от Новой Зеландии. Именно здесь, от архипелага острова Чатем до восточного побережья Южного острова находят древнейшие окаменелости первых пингвинов.

Рептилии тоже могут видеть иллюзии: новое исследование

"Рядом со своими колоссальными родственниками, включая недавно описанного монстра-пингвина Crossvallia waiparensis, купупу был сравнительно небольшим — не больше, чем современные королевские пингвины, рост которых составляет 1,1 метра, — приводятся в пресс-релизе Университета Флиндерса слова руководителя исследования Джейкоба Блокланда (Jacob Blokland). — Ноги у купупу были пропорционально значительно короче, чем у их сородичей, других ископаемых пингвинов. В этом отношении он был больше похож на сегодняшних пингвинов, то есть мог ходить по земле. Это был первый пингвин с современными пропорциями тела и строением задних конечностей — костей стопы и формы ступни".

Развитие пингвинообразных началось, по мнению ученых, еще до вымирания динозавров, и первые пингвины вполне могли соседствовать на суше и в океане с гигантскими рептилиями.

"Мы думаем, что предки современных пингвинов берут начало от линии, ведущей к их ближайшим живым родственникам — альбатросам и буревестникам — в течение позднего мелового периода, а затем появилось много различных видов после того, как вымерли динозавры", — говорит еще один автор исследования Пол Скофилд (Paul Scofield) из Кентерберийского университета. — Не исключено, что пингвины утратили способность летать и приобрели способность плавать после исчезновения динозавров. Думаю, что птицы претерпели огромные изменения за очень короткое время. Если мы когда-либо найдем окаменелость пингвина из мелового периода, мы это узнаем точно".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Динозавры, Наука, Пингвины, Научные открытия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Милованов рассказал, когда зарплаты украинцев догонят польские
Милованов рассказал, что нужно для "зарплат как в Польше"
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь