Многообещающая перспектива: создан материал, который может поглощать углекислый газ

Новости науки:Ученые из Технологического университета Чалмерса и Стокгольмского университета разработали новый материал для улавливания углекислого газа.

В будущем эта технология может использоваться для очистки выбросов промышленных предприятий и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

В условиях резкого увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере ученые по всему миру разрабатывают технологии, которые позволили бы улавливать парниковые газы около поверхности Земли. Такие разработки позволят уменьшить антропогенное влияние человеческой деятельности и снизить темпы глобальных изменений климата.

Ученые предложили еще одно решение для очистки выбросов промышленных предприятий — разработанный ими твердотельный материал из цеолита, целлюлозы и желатина в ходе испытаний позволил не только уловить углекислый газ, но и преобразовать его в карбонат кальция.

Цеолит — алюмосиликатный минерал с пористой структурой, который стоит сравнительно дешево и легко поддается обработке.

В 2019 году выбросы углекислого газа побьют рекорд

Исследователи предлагают обрабатывать пеной из цеолита трубы промышленных предприятий — один слой позволит удалять из выбросов углекислый газ в течение нескольких лет, говорится в исследовании.