Многообещающая перспектива: создан материал, который может поглощать углекислый газ

В будущем эта технология может использоваться для очистки выбросов промышленных предприятий и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.
В условиях резкого увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере ученые по всему миру разрабатывают технологии, которые позволили бы улавливать парниковые газы около поверхности Земли. Такие разработки позволят уменьшить антропогенное влияние человеческой деятельности и снизить темпы глобальных изменений климата.
Ученые предложили еще одно решение для очистки выбросов промышленных предприятий — разработанный ими твердотельный материал из цеолита, целлюлозы и желатина в ходе испытаний позволил не только уловить углекислый газ, но и преобразовать его в карбонат кальция.
Цеолит — алюмосиликатный минерал с пористой структурой, который стоит сравнительно дешево и легко поддается обработке.
Исследователи предлагают обрабатывать пеной из цеолита трубы промышленных предприятий — один слой позволит удалять из выбросов углекислый газ в течение нескольких лет, говорится в исследовании.