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Можно использовать в медицине: найден новый способ экспрессии генов

Можно использовать в медицине: найден новый способ экспрессии генов
21:29 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые из MIT открыли новый способ экспрессии генов.

Исследователи опирались на свое предыдущее исследование, где сравнили геномную эволюцию нескольких млекопитающих и заметили странный паттерн. Всякий раз, когда в РНК одной линии появлялась новая нуклеотидная последовательность, общее количество РНК, произведенной из гена этой линии, как правило, возрастало.

Ученые  выяснили, что как только ДНК транскрибируется в молекулы РНК, транскрипт РНК должен быть обработан, прежде чем его можно будет транслировать в белки. Одним из важных компонентов этой обработки является «сращивание» или «сплайсинг», во время которого одни нуклеотидные последовательности (интроны) удаляются из вновь созданной транскрипции РНК, а другие (экзоны) — остаются в ней.

Однако оказалось, что у этого механизма есть еще одна важная роль — регуляция активности генов. Исследователи из MIT же выяснили, что сращивание может стимулировать его дальнейшую экспрессию.

Исследователи раньше были уверены, что транскрипция влияет на сращивание. Однако теперь ученые выяснили, что можно утверждать и об обратном — влиянии сращивания на транскрипцию. Теперь ученые доказали, что сращивание экзона влияет на транскрипцию и усиливает экспрессию гена, объясняя закономерности в их предыдущих выводах.

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В MIT уверены, что это открытие можно использовать в медицине, так как сразу несколько болезней вызваны недостаточной или избыточной экспрессией определенных генов. Если их искусственно регулировать с помощью сращивания, то это откроет возможность для новых методов лечения.

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Исследование, Ученые, Наука, Гены, РНК, Экспрессия генов.
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