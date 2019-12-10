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С тысячами открыток от детей: Blue Origin запустит многоразовый аппарат в космос

С тысячами открыток от детей: Blue Origin запустит многоразовый аппарат в космос
22:33 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin запустит многоразовый космический аппарат New Shepard в космос.

Старт состоится 11 декабря в 17:00 по Киеву, а трансляцию можно будет увидеть на канале компании в YouTube.

Запустить многоразовую ракету планируют с космодрома в Техасе. На борту космического корабля будет оборудование для научных экспериментов, а также тысячи открыток от детей.

Этот аппарат предназначен для вертикального взлета с Земли, он будет нести капсулу на высоту 100 км., вскоре после этого капсула отделится от остальной части ракеты. Аппарат рассчитан на пропульсивную посадку с помощью двигателя, а капсула приземлится с помощью парашютов.

Ранее компания планировала запуск на 10-е декабря, однако позже погода была признана нелетной. "Текущие погодные условия не такие благоприятные, как хотелось бы, но мы продолжаем следить за прогнозом", — отметили сотрудники Blue Origin.

Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon 

Это двенадцатый запуск Blue Origin и шестой запуск корабля New Shepard. Первый полет он совершил в декабре 2017 года, два — в 2018 году, а еще два — в январе и мае 2019 года. NS-12 станет девятой коммерческой миссией Blue Origin, использующей грузовой аппарат New Shepard.

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YouTube, Космос, Blue Origin, New Shepard.
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