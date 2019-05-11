Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon

Новости технологии: Blue Moon сможет сесть на спутник Земли уже в 2024 году.

Blue Moon находится на этапе разработки, завершение которого планируется в ближайшее время. Представители Blue Origin говорят, что запуск корабля без людей планируется в 2023 году, а пилотируемая миссия должна стартовать годом позже. Но это во многом зависит от NASA - Джефф Безос ранее заявлял о том, что при помощи агенства дела в разработке и тестировании Blue Moon пойдут в разы быстрее.

Представленный спускаемый аппарат будет иметь один кислородно-водородный двигатель BE-3U для спуска на поверхность и четыре металлические «ноги» для устойчивости при посадке. По словам главы Blue Origin, новый аппарат сможет перевозить на Луну до 4,5 тонн полезной нагрузки - целых четыре лунохода.

Стартовая масса Blue Moon - примерно 15 тонн, большая часть из которых - топливо. Безос продемонстрировал макет аппарата в натуральную величину. В 2017 году он представил прототип интерьера пассажирской капсулы для космических туристов. Кабина рассчитана на шесть человек и оснащена креслами, монитором для отслеживания параметров полета и четырьмя иллюминаторами.

Посадка Blue Moon на поверхность Луны в представлении художника

Основатель Amazon, однако, не сообщил ничего о дате тестовых полетов Blue Moon. Он больше говорил о будущих поколениях, которые будут жить на космических станциях, чем о конкретных деталях лунной миссии Blue Origin.

Аппарат Blue Moon на поверхности Луны в представлении художника

Blue Origin была создана Джеффом Безосом в 2000 году - за 2 года до SpaceX. У ракет Blue Origin есть своя система посадки отработавших ступеней, что позволяет использовать их не один раз. В своих разработках Blue Origin очень последовательна и осторожна. Единственная действующая на данный момент ракета компании - New Shepard - способна долететь чуть выше границы космоса, которая составляет 100 километров. Это намного ниже той высоты, на которой расположены спутниковые аппараты и орбитальный станции. Надежду внушает лишь новая ракета-носитель New Glenn, которую Blue Origin планирует закончить к 2021 году.