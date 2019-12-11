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Обнародована дата первого полета пилотируемого корабля Crew Dragon

Обнародована дата первого полета пилотируемого корабля Crew Dragon
12:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости науки:Во время теста на борту не будет астронавтов.

Первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon на Международной космической станции (МКС) может состояться в феврале 2020 года.

Об этом заявила президент компании SpaceX Гвен Шотвелл на встрече с журналистами, сообщается на сайте Space Flifght Now.

"Мы надеемся на первый полет с экипажем в феврале", — сказала Шотвелл.

Однако, как отмечается, перед этим корабль должен пройти еще несколько тестов. В частности будет проверена система аварийного прекращения полета Crew Dragon. Официально он называется испытанием на отказ в полете, и позволяет убедиться, что капсула может безопасно избежать аварии во время запуска.

Испытания запланированы не ранее 4 января 2020 года в Космическом центре имени Джона Кеннеди NASA во Флориде. 

Если все испытания пройдут успешно, Crew Dragon может быть готов к пилотируемому полету уже в феврале, когда астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли вылетят на МКС. После этого SpaceX планирует заниматься доставкой экипажей станции на регулярной основе.

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Как сообщается, 14 ноября компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.

Crew Dragon предназначен для полетов в космос на ракете Falcon 9. Доставка людей на МКС станет главным достижением коммерческого проекта Commercial Crew Program, в котором, кроме SpaceX, участвует Boeing со своим космическим кораблем Starliner.

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Космос, Наука, Космический корабль, Crew Dragon, Корабль Crew Dragon, Запуск космического корабля.
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