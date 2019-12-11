Обнародована дата первого полета пилотируемого корабля Crew Dragon

Новости науки:Во время теста на борту не будет астронавтов.

Первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon на Международной космической станции (МКС) может состояться в феврале 2020 года.

Об этом заявила президент компании SpaceX Гвен Шотвелл на встрече с журналистами, сообщается на сайте Space Flifght Now.

"Мы надеемся на первый полет с экипажем в феврале", — сказала Шотвелл.

Однако, как отмечается, перед этим корабль должен пройти еще несколько тестов. В частности будет проверена система аварийного прекращения полета Crew Dragon. Официально он называется испытанием на отказ в полете, и позволяет убедиться, что капсула может безопасно избежать аварии во время запуска.

Испытания запланированы не ранее 4 января 2020 года в Космическом центре имени Джона Кеннеди NASA во Флориде.

Если все испытания пройдут успешно, Crew Dragon может быть готов к пилотируемому полету уже в феврале, когда астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли вылетят на МКС. После этого SpaceX планирует заниматься доставкой экипажей станции на регулярной основе.

Как сообщается, 14 ноября компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.

Crew Dragon предназначен для полетов в космос на ракете Falcon 9. Доставка людей на МКС станет главным достижением коммерческого проекта Commercial Crew Program, в котором, кроме SpaceX, участвует Boeing со своим космическим кораблем Starliner.