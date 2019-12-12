В индонезийской пещере нашли древнейшую картину охоты (Фото)

Новости науки:Исследователи обнаружили сотни "карандашей" из красных пигментов, скребков, точеных фигурок и, конечно, наскальных рисунков.

Первые люди достигли островов Юго-Восточной Азии и Австралии почти 50 тысяч лет назад. Археолог из Университета Гриффитс Адам Брамм (Adam Brumm) и его коллеги исследуют следы тех миграций, разбросанные в пещерах индонезийского острова Сулавеси.

В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые сообщают о своей новой уникальной находке — мистическом изображении сцены охоты. Датированная возрастом не менее 44 тысяч лет, она является древнейшей жанровой картиной, написанной человеком.

Еще в 2017 году индонезийский археолог и спелеолог Пак Хамрулла (Pak Hamrullah) заметил скрытый временем лаз в известняковой стене одной из десятков пещер, исследованных на острове Сулавеси. Короткий проход завершался небольшим гротом, на стене которого и нашелся необычный рисунок, выполненный рыжей охрой на пространстве шириной около 4,5 метра. В отличие от большинства наскальных картин, обнаруженных учеными прежде, он изображает целую жанровую сцену.

По мнению ученых, дичью в происходящей на картине охоте выступают пара местных яванских свиней и восемь карликовых буйволов аноа: и те, и другие до сих пор живут на Сулавеси. Их преследуют восемь небольших вооруженных копьями фигур, получеловеческих, полуживотных. Некоторые выделяются длинной вытянутой мордой, у одного нарисовано нечто вроде клюва, еще у одного — хвост.

Такие фигуры могут отражать элементы камуфляжа, которыми пользовались первобытные охотники. Однако ученые связывают их облик с мистическими практиками: подобные "полулюди" уже известны по некоторым другим образцам наскальной живописи, включая знаменитого костяного "человека-льва", найденного в Альпах и датированного возрастом 35 тысяч лет.

Взяв образцы известняка со стен пещеры, ученые исследовали их в лаборатории. Годами проникавшая в его микропоры вода оставляла осадок, в том числе следовые количества радиоактивного урана. Со временем он распадался, превращаясь в торий. Отношение этих ядер в слое, скопившемся прямо поверх рисунка, указало на его минимальный возраст — 43,9 тысячи лет. Если эта оценка верна, то рисунок на несколько тысяч лет старше древнейших известных образцов фигуративной живописи из Европы и на 20 тысяч лет старше древнейшего европейского изображения охоты.

Простейшие изображения в виде точек, зигзагов и линий появлялись и раньше: в испанской пещере они датированы возрастом целых 65 тысяч лет и, возможно, были оставлены еще неандертальцами. Однако фигуративная живопись, например изображения птиц, требует куда большего мастерства и развитого мышления. Тем более — изображение "полулюдей", которое, по-видимому, вплетено в сложную мифологическую картину мира.