Для полетов в космос придется впадать в спячку

Новости науки:Для астронавтов это может оказаться на удивление удачным решением, если речь идет об экспедиции к другим объектам Солнечной системы.

Ученые из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления длительных пилотируемых экспедиций на далекие планеты.

Исследуя возможность влияния глубокого сна на путешествие астронавтов к Марсу, исследователи ESA выяснили, что подобная технология поможет уменьшить размеры космического корабля путем экономии жизненного пространства и снижение запасов ресурсов.

Как это повлияет на космические полеты

Спячка может уменьшить массу межпланетного корабля примерно в три раза, считают специалисты ESA. По их мнению, если базовую скорость метаболизма у астронавтов удалось бы снизить, например, на 75%, то это обеспечит существенную экономию, но долгосрочное снижение скорости метаболизма у людей в настоящее время осуществить невозможно. В медицинской практике есть методы снижения температуры тела, которые позволяют лишь замедлить жизнедеятельность для спасения пострадавших от травм.

Как этого добиться

Глубоким сном называют состояние замедленной жизнедеятельности организма у теплокровных животных, в том числе и человека, напоминающее состояние животного в период зимней спячки, который достигается с помощью нейроплегічних средств, блокирующих нейроэндокринные механизмы терморегуляции. На ее фоне организм приобретает устойчивость к кислородному голоданию, травм и других неблагоприятных воздействий.

В состоянии глубокого сна возможное достижение хирургической стадии наркоза путем применения малых доз наркотических веществ, что важно при выполнении больших по объему и продолжительности оперативных вмешательств. Однако, в условиях искусственной гибернации организма теплокровного обезболивания становится сложным и малоуправляемым процессом, поэтому она не получила широкого распространения в клинической практике.