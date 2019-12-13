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Пятница, 13.12.2019
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Обнаружено подходящее место для высадки людей на Марсе

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Обнаружено подходящее место для высадки людей на Марсе
13:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Помимо ровной поверхности, местность отличается богатыми запасами водного льда, находящегося совсем неглубоко под поверхностью.

Первые люди могут ступить на Красную планету в районе равнины Аркадия, содержащей большие запасы легкодоступного водного льда.

Безопасность и вода — важнейшие условия для выбора места посадки будущей пилотируемой миссии на Марс. И такое место найдено: в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, американские исследователи указывают на равнину Аркадия (Arcadia Planitia) — обширную низменность в западном полушарии планеты. Добыть его можно буквально парой движений лопатой, чтобы не везти с собой с Земли.

Возможность пополнить запасы воды на Марсе позволит сэкономить на массе межпланетного корабля, а значит, выиграть в топливе, деньгах и полезной нагрузке. Поэтому для NASA и всех, кто планирует пилотируемые миссии к Красной планете, изобилие доступной воды на месте высадки выступает одним из ключевых критериев.

По-настоящему богаты льдом марсианские полюса, однако они отпадают из-за слишком суровых условий: температура здесь нередко падает ниже минус 150 °C, да и солнечного света маловато. По этой причине ученые ориентируются на области, расположенные поближе к экватору. Из них предпочтительнее выглядят районы северного полушария, для которого характерны низменные равнины.

Для полетов в космос придется впадать в спячку

 

С учетом этих критериев Сильвен Пико (Sylvain Piqueux) из Лаборатории реактивного движения NASA и его коллеги рассмотрели данные о распределении льда, собранные орбитальными аппаратами Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Mars Odyssey. Вода отличается высокой теплоемкостью, и ее присутствие можно обнаружить по ослаблению колебаний температуры закрывающей ее поверхности: летом она нагревается слабее, зимой не успевает остыть так сильно, как лишенные влаги участки.

Такой анализ позволил ученым составить карту распределения подповерхностного водного льда и показал, что на равнине Аркадия он скрывается в считаных сантиметрах под пылью. Это позволит добывать его без сложного и тяжелого оборудования. Кроме того, лед интересен сам по себе: анализ его отложений принесет новые данные о климатических циклах и прошлом Марса.

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Исследования, Космос, Марс, Наука, Красная планета, Высадка людей на Марсе.
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