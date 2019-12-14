Скачать
Суббота, 14.12.2019
Дело Шеремета: ветерану АТО Антоненко избрали меру пресечения
Дело Шеремета: ветерану АТО Антоненко избрали меру пресечения
"Психоз" Суркова на "нормандском саммите": Аваков рассказал подробности
"Психоз" Суркова на "нормандском саммите": Аваков рассказал подробности
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Голливудская ассоциация кинокритиков избрала режиссера десятилетия
Режиссер десятилетия: кто он

Еда нашего будущего: 5 гастрономических трендов

Смотрите фото (6)
Еда нашего будущего: 5 гастрономических трендов
04:12 Сегодня Телеграф http://neboley.com.ua/ru/food/2019/08/22/193580 Фото: pixabay.com

Новости науки:То, чем мы будем питаться в ближайшем будущем изменит нашу кулинарную культуру.

  • 1

    Прошлое поколение представляло, как в будущем человечество будет питаться продуктами с тюбиков, как это делают космонавты. Эта пища уже существует в нашем настоящем, и за ней не нужно лететь в космос. Но что ждет нас в будущем?

    Продукты с программным обеспечением

    Известный американский футуролог и ученый Рэй Курцвейл подготовил подробный прогноз развития человечества до 2099 года.

  • 2

    В частности он отметил, что до 2049 г. все продукты питания будут производиться микромашину на молекулярном уровне. А параметры пищи, такие как калорийность, содержание витаминов и аминокислот, регулироваться с помощью компьютерной программы.

     Искусственное мясо

    Известные компании Beyond Meat и Impossible Foods уже в течение десяти лет совершенствуют вкус искусственного мяса. Они также предлагают это блюдо гостям ресторанов. Но новому "суперфуду" предсказывают еще успешнее будущее.

  • 3

    В обновленный вкус мяса от Beyond Meat уже вложили миллионы Билл Гейтс и крупнейший производитель говядины в мире Tyson Foods. Эксперты уверяются, что к 2100 году человечество полностью перейдет на искусственное мясо.

    Еда из отходов

    К еде необходимо относится бережно. По данным Всемирной продовольственной программы ООН в мире насчитывается 795 000 000 голодающих.

    Таким образом, возникло движение дампстер-дайвинг или фриганизм - протест против бездумной траты продуктов. Известный итальянский шеф-повар Массимо Боттурой, один из представителей движения, создал бесплатную столовую для бедных, блюда в которой готовились исключительно из отходов. Социальный проект Боттуроя успешно работал в течение 55 дней.

  • 4

    В таком же направлении движутся жители Франции. Еще в 2015-м в стране появился закон, запрещающий супермаркетам уничтожать не проданные, но качественные продукты.

    Блюда с насекомыми

    Сейчас они особенно популярны на территории Азии. А в странах Африки насекомых едят в течение тысячелетий.

    Чаще всего из них готовят снеки, поэтому перед поварами стоит важная задача - научиться готовить из насекомых вкусные и питательные блюда. Заметим, насекомые являются источником ценного протеина.

  • 5

    Молекулярная кухня

    Первый эксперимент с молекулярной кухней принадлежит легендарным английским шефам - Хестон Блюменталь и Ферран Адриа.

    В мире уже есть несколько популярных ресторанов, где подаются блюда исключительно молекулярной кухни.

Прямо, как настоящая кожа: ученые создали новую искусственную плоть

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Еда, Новое, Продукты нашего будущего, Гастрономические тренды, Дампстер-дайвинг, Технологии приготовления пищи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
02 Маруся Зверобой: Хочу встретиться с Зеленским один на один
03 Пристайко: Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными
04 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
05 Роман "Доця" о начале войны на Донбассе стал Книгой года BBC-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поддержать Украину: премьер Канады дал задание новому главе МИД
Поддержать Украину: премьер Канады дал задание главе МИД
Моралес ищет политического убежища в Аргентине
Моралес ищет политического убежища в Аргентине
Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца
Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца
Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020
Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь