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Известные украинцы в космонавтике: как простой изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны
Известные украинцы в космонавтике: как простой изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны

Известные украинцы в космонавтике: как простой изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны

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Известные украинцы в космонавтике: как простой изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны
22:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости науки:За этим моментом вживую наблюдали миллионы зрителей. 21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны.

Вместе с коллегой Баззом Олдрином установил на месте посадки американский флаг. "Лунная прогулка" стала успешным результатом масштабной миссии "Аполлон", над которой работала большая команда специалистов NASA. Среди них и выходец из Украины Михаил Яримович.

Что известно об украинце

Родители Яримовича вместе с 11-летним сыном эмигрировали из Украины в США после Второй мировой войны. В "стране возможностей" парень, который стал Майклом, учился в Нью-Йоркском, а затем – в Колумбийском университетах, изучал аэронавтику и инженерию.

Михаил Яримович

В 1959 году началась его карьера инженера в области конструирования космических аппаратов. Уже через три года Михаил присоединился к Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В то время стартовала программа "Аполлон", целью которой была первая пилотируемая высадка на Луну. Яримович стал одним из главных системотехников проекта.

Над чем работал Яримович

Украинец участвовал в конструировании серии космических кораблей миссии. В частности, отвечал за системы электронного управления двигателями, навигации, стабилизации. Один из этих космических кораблей – "Аполлон-11", который успешно доставил американских астронавтов на спутник Земли.

Михаил Яримович

Следующие несколько десятилетий Михаил Яримович посвятил работе на правительство США. Занимал высокие должности в Департаменте обороны. Был главным научным консультантом в военно-воздушных силах США.

Для полетов в космос придется впадать в спячку

Выходец из Украины является одним из разработчиков прототипа системы глобального позиционирования – GPS. Технология спутниковой навигации, которую сначала разрабатывали исключительно для военных нужд, сейчас стала привычной вещью в жизни человека.

Яримович не забывал о своих корнях. Был активным участником Общества украинских инженеров Америки. После провозглашения независимости Украины вместе с женой Роксоланой неоднократно посещал историческую родину.

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Луна, Наука, Нил Армстронг, Инженер, Космические аппараты, Михаил Яримович.
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