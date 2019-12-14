Глубже только в океанах: побережье Мертвого моря более не самая низкая точка на суше

Американские ученые обнаружили самую глубокую впадину на земном шаре, что находится в Антарктиде под ледником Денман.
Об этом информирует BBC.
"Самая глубокая точка Земли была обнаружена в Восточной Антарктиде, под ледником Денман", - говорится в сообщении.
Глубина впадины составляет 3,5 километра ниже уровня моря. Глубже от этой точки являются только океанские впадины.
Как отмечается, это открытие важно для изучения того, как в будущем изменится Южный полюс. Ученые планируют изучить материковые породы и ранее неисследованные горные хребты под ледником, которые могут влиять на движение тающих ледников.
Ранее топографию Антарктиды исследовали с помощью радаров, которые отправляли микроволновые импульсы. До сих пор существуют участки, о которых есть очень мало или совсем нет данных.
До этого открытие самой низкой точкой на Земле считалось побережье Мертвого моря, глубина которого составляет 413 метров ниже уровня моря.