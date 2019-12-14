Вихрь размером с США: на Южном полюсе Юпитера зарождается новый шторм

Новости науки:Juno обнаружил новый гигантский шторм на южном полюсе Юпитера.

Зонд Juno обнаружил признаки рождения нового гигантского шторма на южном полюсе Юпитера. Об этом говорится в сообщении Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Штормы на Юпитере — обычное явление. На полюсах Юпитера они возникают из-за того, что грозовая активность локализована именно в тех местах, где больше всего тепла на планете. На полюсах теплые газы свободно поднимаются, тогда как на экваторе создается баланс с поступающей извне радиацией, что мешает появления грозовых фронтов.

Самым ярким примеров является Большое красное пятно — гигантский шторм, который движется против часовой стрелки между гигантскими облаками на Юпитере. Диаметр пятна — больше, чем у Земли, однако его размер постепенно сокращается с 1800-х годов. Причина уменьшения антициклона пока неизвестна.

Теперь исследователи с помощью камеры, установленной на зонде Juno, обнаружили новый, седьмой, шторм на южном полюсе Юпитера. В ходе предыдущих пролетов аппарат снял пятиугольник, состоящих из шести гигантских ураганов — эта структура в течение 21 месяца до последнего пролета аппарата оставалась крайне стабильной.

"Размеры нового вихря пока относительно невелики, однако последующие пролеты покажут, вырастет ли он до таких же размеров, как и его соседи", - сказано в сообщении JPL