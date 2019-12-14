Скачать
Суббота, 14.12.2019
Пристайко о следующем "нормандском саммите": Нам надо сделать домашнюю работу
Пристайко о следующем "нормандском саммите": Нам надо сделать домашнюю работу
"Психоз" Суркова на "нормандском саммите": Аваков рассказал подробности
"Психоз" Суркова на "нормандском саммите": Аваков рассказал подробности
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Известные украинцы в космонавтике: как простой изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны
Известные украинцы в космонавтике: как простой изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны

Вихрь размером с США: на Южном полюсе Юпитера зарождается новый шторм

Смотрите фото (3)
Вихрь размером с США: на Южном полюсе Юпитера зарождается новый шторм
03:14 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: НАСА

Новости науки:Juno обнаружил новый гигантский шторм на южном полюсе Юпитера.

Зонд Juno обнаружил признаки рождения нового гигантского шторма на южном полюсе Юпитера. Об этом говорится в сообщении Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Штормы на Юпитере — обычное явление. На полюсах Юпитера они возникают из-за того, что грозовая активность локализована именно в тех местах, где больше всего тепла на планете. На полюсах теплые газы свободно поднимаются, тогда как на экваторе создается баланс с поступающей извне радиацией, что мешает появления грозовых фронтов.

Самым ярким примеров является Большое красное пятно — гигантский шторм, который движется против часовой стрелки между гигантскими облаками на Юпитере. Диаметр пятна — больше, чем у Земли, однако его размер постепенно сокращается с 1800-х годов. Причина уменьшения антициклона пока неизвестна.

Теперь исследователи с помощью камеры, установленной на зонде Juno, обнаружили новый, седьмой, шторм на южном полюсе Юпитера. В ходе предыдущих пролетов аппарат снял пятиугольник, состоящих из шести гигантских ураганов — эта структура в течение 21 месяца до последнего пролета аппарата оставалась крайне стабильной.

Романтики не вымерли: ученые готовятся к тысячелетнему путешествию к далекой экзопланете

"Размеры нового вихря пока относительно невелики, однако последующие пролеты покажут, вырастет ли он до таких же размеров, как и его соседи", - сказано в сообщении JPL

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Шторм, НАСА, Космос, Юпитер, Астрономия, Juno.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
02 Маруся Зверобой: Хочу встретиться с Зеленским один на один
03 Пристайко: Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными
04 Роман "Доця" о начале войны на Донбассе стал Книгой года BBC-2019
05 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поддержать Украину: премьер Канады дал задание новому главе МИД
Поддержать Украину: премьер Канады дал задание главе МИД
Моралес ищет политического убежища в Аргентине
Моралес ищет политического убежища в Аргентине
Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца
Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца
На YouTube опубликован рейтинг самых просматриваемых видео (Видео)
На YouTube опубликован рейтинг самых просматриваемых видео (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь