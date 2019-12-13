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Пятница, 13.12.2019
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Романтики не вымерли: ученые готовятся к тысячелетнему путешествию к далекой экзопланете

Романтики не вымерли: ученые готовятся к тысячелетнему путешествию к далекой экзопланете
02:52 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки:Ученые планируют путешествие к другой планете. Оно продлится 1000 лет.

Выдающийся астроном Карл Саган называл наш единственный дом бледной голубой точкой и говорил о необходимости бережного к нему отношения. Сегодня перед человечеством стоит намного больше угроз, чем в прошлом, а одна из них — изменение климата — представляет наиболее серьезную опасность. Но если что-то случится с нашей планетой, куда мы пойдем?

Недавно команда ученых из Инициативы межзвездных исследований всерьез задалась этим вопросом. Исследователи намерены разработать план колонизации далекой от Земли экзопланеты.

Это по-настоящему непростая работа. Как сообщает OneZero, исследователи рассматривают вероятность осуществления длительного путешествия к другой солнечной системе, а именно к Proxima Centauri.

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Полет может занять столетия или даже тысячелетия. Это означает, что жизнь целых поколений пройдет на борту космического корабля. Однако задачи, стоящие перед такой миссией, настолько многочисленны, что комментарии ученых звучат несколько неожиданно.

Исполнительный директор Инициативы межзвездных исследований Андреас Хейн сообщил OneZero, что с точки зрения физики принципиальных препятствий для такого путешествия нет. Существует ряд других проблем, решение которых исследователям только предстоит найти, а вот что касается фундаментальных законов физики, то ни один из них не будет нарушен.

Тем не менее просто построить космический корабль, заселить его людьми и отправить в космос сегодня мы не можем. Исследователям предстоит понять, как поддерживать человеческую жизнь в столь длительном космическом путешествии. А если вспомнить результаты последних исследований, то даже 50 дней, проведенных на МКС чреваты нарушением кровотока.

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К тому же, отправка человека на Марс до сих пор остается под вопросом, так как ученые не нашли эффективный способ защиты астронавтов от смертельной космической радиации. Более того, существуют другие проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за длительного пребывания в невесомости, а некоторые из них до сих пор практически не изучены.

Но даже если предположить, что в будущем большинство из описанных выше проблем будут решены, остается еще одна неизвестная — а именно экзопланета, к которой направится космический корабль. Окажется ли она гостеприимной?

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Космос, Колонизация космоса, Proxima Centauri.
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