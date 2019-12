Стабильно дуют в одном направлении: NASA составило первую карту ветров на Марсе

Зонд MAVEN составил первую глобальную карту ветров в атмосфере Марса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование планетологов из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте, опубликованном в журнале Science.

Миссия MAVEN запущена в ноябре 2013 года для изучения структуры атмосферы Марса и поиска причин испарения всего воздуха планеты в космос. За это время MAVEN обнаружил необычные полярные сияния в верхних слоях атмосферы Марса, ионы металла и даже изучил природу утечки атмосферы планеты в космос.

"Оказалось, что неровности на поверхности Марса создают необычно мощные волны, своеобразную "рябь" в атмосфере, которая достигает ее верхних слоев. Подобные колебания, орографические волны, существуют и на Земле, однако мы никогда не думали, что они могут достигать высоты в 280 км", - говорит Мехди Бенна планетолог из Центра космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте

Researchers made the first-ever map of wind circulation in the upper atmosphere of another planet. With data from our Mars-orbiting MAVEN mission, this new map helps scientists to better understand the workings of the Martian climate: https://t.co/RUHqMjtFY0 pic.twitter.com/BKE6Nbvh7k

— NASA (@NASA) December 13, 2019