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Стабильно дуют в одном направлении: NASA составило первую карту ветров на Марсе

Стабильно дуют в одном направлении: NASA составило первую карту ветров на Марсе
04:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Миссия MAVEN составила первую глобальную карту ветров в атмосфере Марса.

Зонд MAVEN составил первую глобальную карту ветров в атмосфере Марса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование планетологов из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте, опубликованном в журнале Science.

Миссия MAVEN запущена в ноябре 2013 года для изучения структуры атмосферы Марса и поиска причин испарения всего воздуха планеты в космос. За это время MAVEN обнаружил необычные полярные сияния в верхних слоях атмосферы Марса, ионы металла и даже изучил природу утечки атмосферы планеты в космос.

"Оказалось, что неровности на поверхности Марса создают необычно мощные волны, своеобразную "рябь" в атмосфере, которая достигает ее верхних слоев. Подобные колебания, орографические волны, существуют и на Земле, однако мы никогда не думали, что они могут достигать высоты в 280 км", - говорит Мехди Бенна планетолог из Центра космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте

 

Оказалось, что марсианские высотные ветра стабильны — они дуют с одной и той же силой в одном направлении каждую весну, зиму и другие времена года. При этом в краткосрочном периоде рисунок ветров планеты может сильно измениться и ученые пока не понимают, с чем может быть связана такая особенность.

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НАСА, Космос, Марс, Астрономия, MAVEN.
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